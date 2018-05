29 мая 2018 г. Тим Барласс | The Sydney Morning Herald Открытое письмо родственников жертв MH17 встретило у россиян неожиданную волну поддержки Семья из Сиднея, потерявшая сына при ракетной атаке на рейс MH17, получила искреннюю поддержку от российского общества, пишет австралийское издание The Sydney Morning Herald. Джон и Мерил О'Брайен направили россиянам открытое письмо, подписанное родственниками девяти жертв. В нем говорилось, что Чемпионат мира по футболу в России для этих семей будет иметь "иное, мрачное значение". Письмо было тем более пронзительным, что сын О'Брайенов, 25-летний Джек, был страстным футболистом, отмечает издание. В Facebook супругам пришли личные сообщения, а на сайтах не контролируемых государством СМИ, с которыми общался Джон О'Брайен, появилось множество комментариев с выражением поддержки. Сергей, фамилию которого газета не называет, написал в Facebook: "Я русский, родившийся в Советском Союзе и живущий в России. Ваше письмо вызывает сильные чувства! Это очень хорошо, что вы не путаете эти два понятия: народ и правительство. Поэтому многие из нас стыдятся действий наших политиков, которые от нас значительно более далеки, чем вы, жители другой страны". "Не могу говорить за всех, но я уверен, что многие из нас понимают, сколько лжи льется на нас с экранов телевизоров, чтобы поднять их рейтинги. Я разделяю вашу любовь к футболу. Но тот факт, что этот мундиаль пройдет в России, не должен иметь большое значение. Мне не нравится видеть каких бы то ни было политиков, которые обязательно будут пиарить это событие, считая праздник футбола своей заслугой", - цитирует издание письмо пользователя Facebook. В статье приводится также сообщение от Тимофея: "Я недостаточно знаю английский, чтобы сказать, что я действительно не могу представить себе, каково это и что вы чувствуете. У меня есть дочь, ей три года, и когда я пытаюсь представить, что с ней может что-то произойти... для меня это нечто очень страшное... Я не знаю английского, но я очень вам сочувствую". О'Брайены дали три интервью российским СМИ. Их тронули сожаление и в ряде случаев стыд за произошедшее с MH17, отмечается в статье. "Несколько человек сказали, что многие россияне разделяют эти взгляды", - сообщил Джон О'Брайен. Источник: The Sydney Morning Herald