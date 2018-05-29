Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
29 мая 2018 г.
29 мая 2018 г.

Дэвид Чартер | The Times

Трампа предостерегли: покиньте НАТО, и вы усилите Путина

Вольфганг Ишингер, экс-посол Германии в США и Великобритании, а ныне председатель Мюнхенской конференции по безопасности, предостерег: выход США из НАТО стал бы катастрофическим шагом и самым крупным подарком президенту Путину, пишет The Times.

"Правительства нескольких стран Европы опасаются, что президент Трамп может воспользоваться июльским саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе, чтобы сузить обязательства США или выдвинуть ультиматум насчет дальнейшего участия США в жизни Европы", - поясняет журналист Дэвид Чартер.

В декабре Трамп заявил на митинге, что намекнул партнерам по НАТО: "если вы не заплатите (за усилия США по обороне Европы. - Прим. ред.), мы уйдем".

Со своей стороны, Ишингер указал, что европейцы не в силах сделать ничего, что впечатлило бы Трампа, поскольку наращивание оборонного потенциала - процесс долгосрочный.

Ишингер заявил: "Если администрация Трампа решит по-настоящему поставить под вопрос поддержку НАТО Соединенными Штатами и лидерство США в НАТО, то США сделают самый крупный подарок Владимиру Путину за всю его жизнь".

"Возможно, Дональд Трамп хочет это сделать на фоне настроений в Конгрессе и тем самым подкрепить ощущение, что он почему-то полтора года воздерживается от любой критики в адрес российского руководства, но ограничение деятельности США в НАТО будет, по-моему, катастрофическим сигналом, совершенно катастрофическим. Как мне представляется, если вам нужна худшая ошибка, на которую способен Трамп в сфере евроатлантических договоров о безопасности, то это она", - сказал Ишингер.

Источник: The Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               