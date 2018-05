29 мая 2018 г. Дэвид Чартер | The Times Трампа предостерегли: покиньте НАТО, и вы усилите Путина Вольфганг Ишингер, экс-посол Германии в США и Великобритании, а ныне председатель Мюнхенской конференции по безопасности, предостерег: выход США из НАТО стал бы катастрофическим шагом и самым крупным подарком президенту Путину, пишет The Times. "Правительства нескольких стран Европы опасаются, что президент Трамп может воспользоваться июльским саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе, чтобы сузить обязательства США или выдвинуть ультиматум насчет дальнейшего участия США в жизни Европы", - поясняет журналист Дэвид Чартер. В декабре Трамп заявил на митинге, что намекнул партнерам по НАТО: "если вы не заплатите (за усилия США по обороне Европы. - Прим. ред.), мы уйдем". Со своей стороны, Ишингер указал, что европейцы не в силах сделать ничего, что впечатлило бы Трампа, поскольку наращивание оборонного потенциала - процесс долгосрочный. Ишингер заявил: "Если администрация Трампа решит по-настоящему поставить под вопрос поддержку НАТО Соединенными Штатами и лидерство США в НАТО, то США сделают самый крупный подарок Владимиру Путину за всю его жизнь". "Возможно, Дональд Трамп хочет это сделать на фоне настроений в Конгрессе и тем самым подкрепить ощущение, что он почему-то полтора года воздерживается от любой критики в адрес российского руководства, но ограничение деятельности США в НАТО будет, по-моему, катастрофическим сигналом, совершенно катастрофическим. Как мне представляется, если вам нужна худшая ошибка, на которую способен Трамп в сфере евроатлантических договоров о безопасности, то это она", - сказал Ишингер. Источник: The Times