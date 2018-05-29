Американский экономист: "Россия - злейший враг? Вовсе нет!"

Известный американский экономист Джефри Сакс призывает Европу продемонстрировать жесткость в ответ на торговую войну, развязанную Трампом, и выход Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном. Европейцы, подчеркнул он в интервью немецкой газете Die Welt, не должны в этой связи бояться пойти и на альянс с Россией.

Отвечая на вопрос корреспондента издания Тобиаса Кайзера о том, как Европа должна реагировать на обещание Вашингтона наказывать европейские компании, которые продолжат работать с Ираном, Сакс говорит о том, что "европейцы должны реагировать немедленно, иначе могут потерять контроль над ситуацией".

"США не могут просто взять и наказать иностранные компании. Это нарушает международное право, правила ВТО и противоречит решению ООН по Ирану. ЕС должен жестко выступить против этого", - уверен Сакс.

"Трамп нарушает международное право, а ЕС должен еще и платить за это?" - недоумевает экономист. "ЕС выставляет себя на посмешище. Выворачивание рук с иранскими санкциями и ползание на коленях ради каких-то исключений в штрафных пошлинах, введенных американцами, - Европа не должна позволять так с собой обращаться. Агрессивная политика Трампа становится настоящей проверкой для ЕС, и сейчас самое время дать ему отпор".

"Если Европа не покажет сейчас зубы, впредь ее мнение вообще не будет учитываться в международной политике. Если сейчас она пойдет на уступки, США в будущем начнут постоянно навязывать ей свою волю", - считает Джеффри Сакс.

Как поступить ЕС? "Игнорировать санкции. Европейские компании должны продолжать вести бизнес с Ираном. И если США будут что-то против этого предпринимать - поверьте мне, не будут, - ЕС должен обратиться в ВТО и в ООН, а также в Совбез ООН. Вся эта ситуация - глобальный конфликт. Совбез, Россия и Китай поддержат Европу", - уверен собеседник издания.

"Европа должна разговаривать с Трампом языком, который он понимает - если она отреагирует решительно, Трамп примет это", - подчеркивает Сакс.

Что касается санкций в отношении России, то их, считает экономист, Европа должна пересмотреть. "Для России санкции болезненны, но и мы платим немалую цену за эти штрафные меры - было бы разумно, если бы Брюссель с Москвой собрались и поразмыслили над тем, как снова вернуться к прежним деловым отношениям".

Ошибочным собеседник издания называет предположение о том, что "Россия - злейший враг, с которым вообще нельзя говорить. НАТО и США, допустив много ошибок, способствовали тому, что сегодня сложилась такая ситуация".

"В 2008 году НАТО пообещало Украине и Грузии членство в альянсе - это было большой ошибкой, - поясняет Сакс. - Россия - непростой партнер, но мы не должны вести себя так, как будто за нами нет никаких грехов. Было бы неплохо для отношений, если бы мы отошли на пару шагов назад, спокойно выдохнули и поговорили. Я не требую от ЕС, чтобы он немедленно вернулся к прежней торговле с Россией, но стоит вместе поразмыслить над тем, при каких условиях это могло бы получиться", - говорит в заключение американский экономист.