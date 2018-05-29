Немецкие компании боятся мести со стороны России

Тот, кто подчинится условиям американцев, которые ввели санкции против российских компаний, будет наказан Кремлем. Это ставит в затруднительное положение, в числе прочих, и немецкие компании, сообщает Die Welt.

Российские законодатели, передает автор публикации Эдуард Штайнер, намерены принять закон, согласно которому поддержка и выполнение условий американских санкций, наложенных на Россию, предусматривает штрафные меры.

"Тот, кто из-за американских санкций откажется вести бизнес с российскими компаниями, должен рассчитывать либо на штраф в размере 8 тыс. евро, либо на тюремное заключение сроком до 4 лет. Под действие штрафных мер могут попасть и те, кто преднамеренно содействует введению новых западных санкций против российских компаний или отдельных известных россиян", - говорится в статье.

"Оказавшаяся в международной изоляции, Россия хочет таким образом обезопасить себя от того, что попавшие под санкции физические и юридические лица будут игнорироваться только потому, что того хотят американцы. Компании неожиданно оказались между молотом и наковальней, - пишет журналист. - Если они будут придерживаться требований США, их накажут в России; если будут играть по правилам Москвы, проблемы им грозят за границей. Как в российском бизнес-сообществе, так и среди международных компаний распространяется страх".

"В ходе встречи с президентом Путиным канцлер Германии Ангела Меркель высказала опасения в связи с новым законом. Ассоциация европейского бизнеса в России (Aebrus) лоббирует интересы противников закона", - передает Die Welt. Успехи есть: из текста закона исчезла формулировка об уголовном наказании - оно заменено на административное. Кроме того, голосование по закону пока отложено. "Это позитивный сигнал, вселяющий надежду в сердца тех, кого он может затронуть", - полагает Штайнер.

"Как показал экономический форум в Санкт-Петербурге, российские и западные компании ищут пути, чтобы продолжить бизнес несмотря на санкции. Примечательным при этом выглядит то, как сплоченно представители таких крупных американских концернов, как Boing и Philip Morris, выступают за политическую деэскалацию", - говорится в статье.

"Мы считаем положительным моментом то, что в России мы и впредь остаемся желанным партнерами", - отметил в беседе с изданием Маттиас Бернингер, менеджер концерна Mars.

Однако представители бизнеса прекрасно представляют себе, какой "геополитический дамоклов меч" над ними навис, передает автор.

"Тот факт, что санкции коснулись такого представителя окружения Путина, как Виктор Вексельберг, заставляет других олигархов быть начеку. Всем понятно, что, попав в санкционный список, следует уводить из-под удара свой концерн, отдав мажоритарный пакет акций, как Вексельберг или Дерипаска. Однако можно только гадать, каким будет следующий удар из США и как ответит Россия", - пишет Штайнер.

"И российские политики, и представители компаний на Востоке и Западе надеются на то, что ЕС в этом вопросе дистанцируется от США", - пишет автор. Он цитирует занявшего пост вице-премьера РФ Антона Силуанова: "Санкция эффективны лишь тогда, когда их поддерживает много стран. (...) Но сегодня мы видим, что страны ЕС и США не преследуют одну цель".

По словам болгарского министра регионального развития и общественных работ Лилианы Павловой (Болгария в данный момент председательствует в Совете ЕС), предстоящее в июне продление европейских экономических санкций против России - вопрос еще далеко не решенный, отмечает Штайнер.