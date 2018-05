29 мая 2018 г. Бенуа Фокон | The Wall Street Journal Китай и Россия рвутся в Иран, наживаясь на том, что Европа осторожничает "Китайские и российские компании, опирающиеся на поддержку своих государств, маневрируют, чтобы нажиться на уходе европейских фирм из Ирана", - утверждает The Wall Street Journal, полагая, что это может сорвать попытки администрации Трампа усилить экономическое давление на Тегеран. "Топ-менеджеры европейских компаний, которые пытались пробиться в Иран после того, как в 2015 году администрация Обамы заключила ядерное соглашение, теперь опасаются, что Пекин и Москва получат непреодолимые преимущества на крупном растущем рынке", - пишет журналист Бенуа Фокон. Ссылаясь на топ-менеджеров иранских и западных нефтяных компаний, автор сообщает, что в этом месяце китайская China Petroleum&Chemical Corp. прислала делегацию в Тегеран, чтобы заключить сделку на 3 млрд долларов на дальнейшее освоение нефтяного месторождения Ядаваран, о котором вела переговоры Royal Dutch Shell PLC, пока в марте не решила, что риск санкций слишком велик. "Еще один государственный гигант - China National Petroleum Corp. (CNPC) - имеет опцион на инвестицию 1 млрд долларов на освоение запасов природного газа в Иране; эти деньги обещала внести Total, но теперь раздумывает об уходе ввиду американских санкций", - пересказывает автор слова неназванных сотрудников CNPC и иранских чиновников, поясняя, что в этом проекте CNPC - партнер Total. "Россия смотрит на Иран как на делового партнера более осторожно, но ее компании постарались наладить там связи", - говорится в статье. "Роснефть" "в прошлом году согласилась работать над "стратегическими" сделками на 30 млрд долларов в Иране, хотя их статус неясен. Российская нефтяная госкомпания "Зарубежнефть" остается единственной иностранной компанией, подписавшей иранский контракт нового типа, предлагаемый инвесторам для добычи сырой нефти в Иране", - пишет автор. Журналист полагает, что это обнажает риски для плана администрации Трампа по нажиму на Иран. Фокон пересказывает комментарий неназванного американского чиновника: "Но влияние санкций США настолько значительно, что даже китайские и российские компании не могут их игнорировать. По словам источника, если им придется выбирать между бизнесом в Иране и в США, они предпочтут второе". "Приняв сторону Ирана, а не США, Россия и Китай рискуют открыть еще один "фронт" во все более многочисленной серии споров с Трампом по разным вопросам - от украинского конфликта до пошлин на сталь. Но отсутствие европейских конкурентов - заманчивая перспектива, - пишет автор. - Россия считает Иран еще одним плацдармом для экспансии своей нефтепромышленности на Ближнем Востоке, а также естественным, пусть порой неудобным союзником по борьбе с Западом". Пекин воспринимает Иран как один из торговых коридоров для своей инициативы "Один пояс, один путь". Источник: The Wall Street Journal