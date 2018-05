29 мая 2018 г. Вивиан Салама, Эндрю Чон, Чунь Хань Вон | The Wall Street Journal Белый дом приостановил введение новых северокорейских санкций в отчаянной попытке провести саммит "США решили отложить введение новых серьезных санкций против Северной Кореи, что стало частью целого ряда шагов, принятых на выходных с обеих сторон, целью которых было возобновление подготовки саммита президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына", - пишет The Wall Street Journal. Белый дом был готов заявить во вторник об усиленном режиме санкций, но решил в понедельник на неопределенное время отложить эти меры, пока идут переговоры с Северной Кореей по саммиту, заявил американский чиновник, сославшись на прогресс в попытках наладить дипломатические отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. В понедельник в Сингапур прибыли делегации из США и Северной Кореи накануне подготовительных встреч, которые пройдут там на этой неделе. Делегации возглавляют, соответственно, заместитель главы администрации Белого дома Джо Хэджин и близкий помощник северокорейского диктатора Ким Чхан Сон, как сообщило ознакомленное лицо. Также в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ около получаса вел переговоры с Трампом по телефону и согласился встретиться с ним до саммита США и Северной Кореи, сообщает издание. "Всего несколько дней назад шансы проведения саммита, казалось, были близки к нулю", - напоминают авторы статьи. В четверг Трамп заявил, что он отказывается от встречи с Кимом, сославшись на "открытую враждебность" со стороны Северной Кореи. Потом быстро организованная на выходных встреча лидеров Северной и Южной Кореи и примирительное заявление Трампа, как представляется, вернули встречу к жизни. Хотя детали переговоров на этой неделе остаются неизвестными, южнокорейские чиновники, которые выступили посредниками между Вашингтоном и Пхеньяном, предположили, что США и Северная Корея пытались разрешить фундаментальные противоречия по вопросу ядерного разоружения. "В конце концов, на повестке дня саммита будут стоять два вопроса", - заявил чиновник из Сеула. США требуют гарантий того, что Северная Корея уничтожит свое ядерное оружие таким образом, что это можно будет проверить, в то время как Пхеньян требует обещаний США, что они не будут трогать режим Кима после разоружения, заявил он. США требовали "полного, достоверного и необратимого ядерного разоружения", с чем Ким не согласится, по мнению северокорейского перебежчика самого высшего ранга за два десятилетия. Вместо этого, по его словам, Пхеньян будет добиваться неполного разоружения. Источник: The Wall Street Journal