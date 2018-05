29 мая 2018 г. Вивиан Салама, Иэн Тэлли | The Wall Street Journal США отложили введение новых санкций против Северной Кореи на фоне прогресса переговоров по саммиту "США решили отложить введение значительных новых санкций против Северной Кореи, в то время как они пытаются возобновить подготовку к встрече президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в следующем месяце", - сообщают журналисты The Wall Street Journal Вивиан Салама и Иэн Тэлли. Белый дом был готов заявить о введении более сурового режима санкций уже во вторник, но накануне, в понедельник, принял решение отложить эти меры на неопределенный срок, пока идут переговоры с Северной Кореей, заявил американский чиновник, сославшись на прогресс в попытках восстановить дипломатические отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. Минфин США подготовил пакет мер, направленных против почти трех десятков организаций, включая российские и китайские компании, по словам двух чиновников администрации. Высокопоставленные сотрудники администрации заявили, что для прекращения потока иностранных доходов, удерживающих Северную Корею на плаву и подрывающих дипломатические рычаги давления Вашингтона, необходимы новые санкции. "Северная Корея столкнулась с одним из самых всеобъемлющих режимов санкций в современной истории: он отрезал финансовую систему страны от мировой и наложил запрет почти на все статьи ее экспорта. Но Пхеньян все еще способен получать доходы из-за рубежа через сложную сеть агентов, имеющих доступ к глобальному черному рынку", - говорится в статье. По словам чиновников и экспертов по Северной Корее, в общей сложности приток доходов из блока стран, не соблюдающих санкции, позволяет экономике страны объемом в 40 млрд долларов продолжать функционировать. Доходы из десятков стран, включая Россию, Зимбабве, ЮАР, Мьянму, Сирию, Малайзию и многие другие, в целом представляют собой серьезный вызов политике давления, утверждают они. Высокопоставленные чиновники администрации США видят в продаже оружия на Ближний Восток и в Африку и в продолжающихся северокорейских операциях, осуществляемых через Россию, показательные примеры способности Пхеньяна уклоняться от санкций, говорится в статье. "Москва пытается подорвать процесс", - заявил высокопоставленный чиновник администрации. Восточные порты России, такие как Находка, создают возможность доступа пхеньянского угля на мировые рынки, и северокорейские финансовые агенты могут действовать из России, по словам чиновников США и ООН. Источник: The Wall Street Journal