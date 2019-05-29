Больше мягкости в отношениях с Москвой?

"Его считают сторонником экономического либерализма, он также занимал высокие должности в банках. В качестве нового президента Литвы Гитанас Науседа намерен способствовать тому, чтобы "каждый человек чувствовал себя лучше", - и изменить риторику в отношениях с важнейшим торговым партнером", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Беспартийный экономист Гитанас Науседа победил в воскресенье во втором туре президентских выборов. 55-летний кандидат завоевал 66,7% голосов, и, таким образом, сменит также беспартийную Далю Грибаускайте, которая после 10 лет президентства больше не может участвовать в выборах. Ее считают возможной кандидаткой на высокий пост в Брюсселе, хотя ее беспартийность может оказаться препятствием на этом пути", - отмечает журналист Герхард Гнаук.

"В отношениях с соседом и крупнейшим торговым партнером Грибаускайте сначала была прагматичной, однако после проявленной по отношению к Украине агрессии она стала одним из наиболее резких критиков Москвы в Европе", - говорится в статье.

"В ночь выборов ее преемник потребовал "несколько иного лексикона", более мягкой риторики в общении с Москвой, однако добавил, что политика в отношении России вряд ли может стать иной, пока страна не изменит своих действий в отношении Украины", - передает издание.

"В понедельник Науседа пообещал "стабильность и преемственность" и политику, которая будет больше ориентирована на достижение консенсуса. В то же время он заявил, что по своим "человеческим качествам" он отличается от своей предшественницы. Он приложит все усилия для того, "чтобы каждый человек чувствовал себя лучше, чтобы было больше уважения, меньше насмешек, чтобы мирно сосуществовали и стар и млад", - пишет Гнаук.

"В своей карьере Науседа занимал высокие посты в банках, в том числе в Центробанке Литвы. Его считают сторонником экономического либерализма, однако в предвыборной кампании он расставлял социальные акценты. С первым визитом он намерен поехать в Польшу, страну, имеющую наиболее тесную историческую связь с Литвой", - сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.