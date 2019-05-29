Россию обвиняют в разжигании напряженности в Косово после ареста чиновника

"Косовские власти обвинили Москву в разжигании напряженности в Юго-Восточной Европе после ареста российского чиновника во вторник утром", - пишет The Independent.

"Хашим Тачи, президент частично признанного государства, заявил, что гражданин России Михаил Краснощеков был арестован после того, как он попытался "помешать полиции" в ходе того, что он назвал рейдом, направленным против мафии", - сообщается в статье. Краснощеков является представителем Москвы в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово

Позднее косовские власти освободили чиновника, но это не помешало Москве гневно отреагировать на "вопиющий акт". "Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН, - заявила во вторник представитель МИДа Мария Захарова. - Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки".

"Всего во время рейдов, проведенных на рассвете на севере республики, было арестовано 19 человек, в том числе семь полицейских. По словам свидетелей, они видели несколько десятков военных машин и слышали звуки продолжительной перестрелки. По сообщениям, Краснощеков был госпитализирован с незначительными травмами", - передает издание.

По словам президента Сербии Александра Вучича, союзника России, (...) эти рейды были организованы как "предлог для вытеснения этнических сербов из Косово", и объявил, что в ответ сербские силы были приведены в полную боевую готовность, говорится в статье.

"Деятельность России в Юго-Восточной Европе уже давно вызывает беспокойство в западных столицах, и критики утверждают, что ее усилия направлены на то, чтобы посеять нестабильность в регионе. В течение 18 последних месяцев Москву обвиняли в попытке государственного переворота в Черногории и в провокационных поставках оружия боснийским сербам", - пишет The Independent.

"Тесные отношения Москвы с Белградом - это одна из немногих прочных связей, которые у нее есть в Европе - историческая славянская связь, углубленная бескомпромиссной позицией Кремля в отношении военной интервенции НАТО в 1999 году. Затем, несмотря на сообщения об этнической чистке албанцев, Россия отказалась поддержать бомбардировки под руководством США. Евгений Примаков, тогдашний премьер-министр, совершил знаменитый разворот своего самолета над Атлантикой в знак протеста против начала операции. Посольство США в Москве также быстро стало ареной гневных протестов", - напоминает газета.

"Россия отказывается признать независимость Косово, о которой в итоге было объявлено в 2008 году, и регулярно осуждает Запад за то, что она называет "двойными стандартами" в отношении Крыма, полуострова, аннексированного в 2014 году у Украины", - добавляет издание.