Можно ли "заразиться" беременностью от подруг?

Действительно ли беременность может быть "заразной"? В последние годы исследователи неоднократно пытались найти ответ на этот вопрос. Их вывод, пишет австрийское издание Kurier, однозначен: может.

"Конечно, беременность не заразна так же, как грипп. Однако некоторые факторы на самом деле способствуют тому, что, например, подруги часто беременеют вместе".

"В частности к такому заключению пришло исследование 2014 года, опубликованное в научном журнале American Sociological Review. Согласно нему, на решение родить ребенка оказывают влияние друзья, дружба с которыми может длиться еще со школьных времен. "Беременность подруги положительно влияет на вероятность стать матерью", - пишут исследователи. "После рождения ребенка подругой риск забеременеть самой растет", уверены эксперты, и "достигает максимума примерно через два года".

В этом исследовании были изучены данные 1,7 тыс. женщин в возрасте 30 лет. Это были школьные подруги, которые поддерживали отношения после окончания школы. Исследователи пришли к выводу, что подруги оказывают влияние на принятие женщинами важных жизненных решений. "Решение о рождении ребенка (или наоборот) является результатом нескольких связанных между собой решений и действий, начиная от отношения к сексу, предохранению и абортам. На каждый из этих аспектов может повлиять поведение ровесников и подруг", - пишут авторы исследования.

Похожие выводы были сделаны и в исследовании, проведенном в 2012 году в Баварским государственным институтом изучения семьи при Бамбергском университете. Тогда исследователи изучили данные 42 тыс. женщин из 7, 6 тыс. компаний и пришли к выводу: успешный пример забеременевшей сотрудницы почти в два раза повышает вероятность того, что забеременеет и кто-то из ее коллег. "Такие примеры могут повышать уверенность в собственных силах и уменьшают сомнения, которые часто возникают при решении родить ребенка", - передает Kurier.