Израиль на пути к новым выборам?

"Непримиримость ультранационалиста Авигдора Либермана препятствует формированию нового правительства Нетаньяху. Если в последнюю минуту не будет достигнут компромисс, у премьер-министра может остаться только одно решение спасти свою жизнь - провести новые выборы", - пишет корреспондент французской Liberation в Тель-Авиве Гийом Жендрон.

"Отказываясь вступать в коалицию до тех пор, пока не будут выполнены его требования (т.е. голосование по "его"закону, обязывающему ультраортодоксальных молодых людей служить в армии без каких-либо компромиссов), светский националист Либерман поставил под угрозу все сооружение будущей коалиции Нетаньяху, победителя досрочных парламентских выборов, проведенных 9 апреля. Нетаньяху должен заключить сделку с религиозными партиями, третьей политической силой страны, для которых призыв студентов иешив (талмудических школ) - это опасный предел, почти экзистенциальный вопрос. Но без Либермана и пяти мест его партии "Исраэль Бейтену" ("Наш дом Израиль") нет большинства. А значит, нет и правительства", - поясняет автор статьи.

"Хотя переговоры по любой коалиции в Израиле всегда ведутся в форме более или менее острой истерии, нынешний шантаж Либермана - это нечто из ряда вон выходящее. Если он не дрогнет в последнюю минуту к вечеру среды (такой вариант не исключен), то намечаются два сценария: роспуск Кнессета и проведение новых досрочных выборов; либо назначение президентом другого депутата, уполномоченного сформировать коалицию", - говорится в публикации.

"Премьер-министр в течение нескольких месяцев опасался последнего варианта, который может привести к его свержению. Нетаньяху знает, что президент Реувен Ривлин, принадлежащий к той же партии, что и он ("Ликуд"), при этом известен как противник его грубых выходок, скандальных альянсов и антиарабской риторики, и склоняется в сторону правительства "национального единства". То есть союза "Ликуда" и центристов. И тогда Нетаньяху окажется не у дел. Поскольку именно это предложил Кнессету лидер левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц", - указывает журналист.

"Чтобы поправить сложное положение, у Нетаньяху остается одно, возможно, самоубийственное решение: роспуск Кнессета", - пишет Libération.

"Итак, в стволе у Нетаньяху есть еще две пули, - указывает корреспондент. - Ради больших маневров он отказался от закулисных разговоров. Во-первых, он позвал на помощь американского президента Дональда Трампа, который расщедрился на твит, который легко можно представить продиктованным из Иерусалима, о том, что он "надеется, что все наладится для формирования израильской коалиции и Биби". Затем в последнюю минуту прайм-тайма вечером в понедельник он выступил с телевизионным обращением, призывая Либермана к ответственности: "Мы можем решить эту проблему за две секунды!"

"По мнению премьер-министра, дебаты вокруг призыва харедим ("трепещущих перед Богом") являются "косметическими, семантическими". Тем более, что по его утверждению, он предложил компромисс. Для Либермана и его электоральной базы, в основном выходцев из бывшего Советского Союза, питающих неприязнь к харедим, вопрос о дебатах является "идеологическим", - указывает газета.

"Во что играет Либерман, уроженец Молдавии, который так и не избавился от своего русского акцента, бывший вышибала в ночном клубе, достигший государственных высот? Он пытается"помучить" Нетаньяху еще несколько часов за снесенные им обиды во время его пребывания в Министерстве обороны, или он действительно пытается положить конец правлению "короля Биби", как скандируют избиратели "Ликуда", несмотря на то, что против последнего выдвинуто несколько обвинений, и он стремится навязать парламенту два закона, гарантирующих его неприкосновенность? Непримиримость Либермана исходит от нигилистской позиции или от корыстного расчета (последние опросы обещают ему выиграть как минимум четыре места в случае новых выборов)? Сегодняв Израиле никто не может что-либо сказать. Но уже в скором времени ответ должен будет проясниться", - резюмирует Жендрон.