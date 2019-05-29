У агрессивных девушек нарушена мозговая активность

"Как известно, подросткам тяжело контролировать свои эмоции. Однако некоторые из них проявляют особенно агрессивное и асоциальное поведение, в том числе и девушки. Они дерутся, матерятся, врут и совершают кражи. Исследователи изучили мозговую активность таких девушек и сравнили ее с мозговой активностью обычных подростков в возрасте 15-18 лет", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

"Группа экспертов под руководством Норы Рашле из Цюрихского университета и Кристины Штадлер из Клиники детской и подростковой психиатрии Базеля исследовали 30 девушек с диагностированным расстройством социального поведения и 30 девушек с обычным социальным развитием посредством проведения функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ)".

Во время нахождения внутри аппарата МРТ девушкам показывали изображения, вызывающие негативные эмоции, например, изображение агрессивного лица или кадры с войны.

"По словам Штадлер, девушки с нарушенным социальным поведением по-разному реагировали на фотографии, некоторые - крайне эмоционально, другие - слишком сдержанно или вообще никак, но в любом случае их реакциях отличалась от реакции участниц с обычным социальным развитием. В префронтальной коре и височной доле головного мозга, управляющих процессами когнитивного контроля, у них была зафиксирована меньшая активность. Кроме того, эти области были хуже связаны с другими частями мозга, имеющими важное значение для обработки эмоций и когнитивного контроля. Это может объяснять фундаментальную разницу в управлении эмоциями, но, по словам Рашле, стоит учесть и то, что, возможно, у девушек, отличающихся асоциальным поведением, мозг еще не "созрел", - передает издание.

Передние отделы мозга, играющие важную роль в самоконтроле, могут развиваться вплоть до взрослого возраста, отмечается в статье. Так, по словам Штадлер, большинство агрессивных подростков позднее развивают нормальное социальное поведение. "Больший риск имеет место тогда, когда отклонения проявляются рано и сильно выражены. Примерно половина таких детей, рано обративших на себя внимание своим поведением, остаются агрессивными и во взрослом возрасте либо становятся преступниками", - передает Neue Zürcher Zeitung.