Глобальное потепление: ископаемые останки подо льдом

"На первый взгляд, трудно увидеть связь между археологией и глобальным потеплением. Однако под воздействием последнего таяние ледников альпийских вершин способствует высвобождению ископаемых останков, которые сохраняются до наших дней в очень хороших условиях", - пишет журналист Нидаль Гайби на портале Slate.fr/

"Новая научная дисциплина - ледниковая археология - собирает и изучает эти останки, часто состоящие из скоропортящихся материалов и сохраняющиеся исключительно благодаря замораживанию", - уточняет Пьер-Ив Нико, куратор выставки "Память льда: ископаемые останки в опасности", которая недавно проходила в историческом музее кантона Вале, в Швейцария.

"Как научная дисциплина, ледниковая археология остается уникальной во многих отношениях. Во-первых, случайным аспектом ее появления: в сентябре 1991 года на итальянско-австрийской границе поход одной пары в горы был прерван обнаружением тела, которое появилось из ледника. Впоследствии в прессе эта мумия получила прозвище Эци, в честь расположенной неподалеку горной долины Эцталь, где она была найдена", - отмечает автор статьи.

"Оповещенные о случайном открытии власти первоначально решили, что это тело погибшего альпиниста, затем останки передали на экспертизу археологу Конраду Шпиндлеру: труп оказался доисторической мумией в возрасте около 5 тыс. лет". - пишет портал.

"Одна из главных задач ледниковой археологии: предложить другой взгляд на "доисторического жителя гор". "Мы всегда удивляемся качеству одежды и аксессуаров, которые мы обнаруживаем в ледниках. Об этом свидетельствуют предметы, собранные на высоте более 2800 метров над уровнем моря в восточных Альпах, такие как березовая снегоступная обувь, датированная с помощью радиоуглеродного метода 3800-3700 гг. до н.э., или шерстяные гетры и тапочки, которые восходит к VIII-VI веку до нашей эры ", - свидетельствует Нико.

"Перед лицом обильных знаний о том, сколько ископаемых останков было обнаружено благодаря (или по причине) глобального потепления, разумно было бы сделать вывод, что оно является неожиданным преимуществом для научного сообщества? Однако это не так", - говорится в публикации.

"По данным организаторов выставки исторического музея в Вале, гляциологи предсказывают к 2060 году уменьшение поверхности льда в Альпах кантона почти на 80%. "Глобальное потепление является причиной таяния ледников и именно благодаря ему ценные останки, сохранившиеся до сих пор в результате замерзания, оказываются на открытом воздухе и очень быстро портятся", - подчеркивает Нико.

"Мы надеемся, что сможем спасти часть этих останков, но многие остальные будут безнадежно разрушены", - продолжает археолог Пьер-Ив Нико.

"По этой причине была начата кампания по повышению осведомленности широкой публики, чтобы обучить людей правильным привычкам, в случае неожиданного открытия. Первая из них - "не двигать объект, потому что контекст очень важен и часто многое говорит о происхождении объекта", - Каролин Брунетти, археолог из кантона Вале.

"Вовлеченный в эту кампанию Пьер-Ив Нико кратко резюмирует подход, которому нужно следовать: "Не трогай, фотографируй, определяй местонахождение, информируй".