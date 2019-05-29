Племянница Скрипаля якобы получила звонок от своего дяди

"С момента покушения на Сергея Скрипаля прошло более года - теперь его племянница утверждает, что ее дядя дал о себе знать. На ее автоответчике можно услышать и другие таинственные голоса", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По словам британских властей, Сергей Скрипаль выжил после покушения с применением нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", совершенного 4 марта 2018 года, однако, в отличие от своей дочери Юлии, которая также стала жертвой отравления, он никогда не обращался к общественности с помощью видеопослания, отмечает автор статьи Кристиан Эш.

Теперь племянница Скрипаля Виктория Скрипаль публично рассказала о звонке от своего дяди - запись разговора была опубликована газетой "Московский комсомолец".

"По словам Виктории Скрипаль, речь идет о поздравлении с 9 Мая, которое ее дядя оставил на автоответчике. Его голос звучит бодро, доброжелательно, непринужденно, - передает Der Spiegel. - Звонящий представился "дядей Сережей", сообщил, что дела у него и "Юлечки" идут хорошо и попросил племянницу поздравить с праздником "мамулю".

"Этот звонок опровергает предположение о том, что Сергей Скрипаль мертв - подозрение, которое еще в марте высказывала сама Виктория Скрипаль", - отмечает Эш.

"Первый телефонный контакт с дядей состоялся, вероятно, еще за месяц до опубликованной теперь записи, это был примерно 5-минутный телефонный разговор в апреле. Как подтвердила Виктория Скрипаль в разговоре с Der Spiegel, это был первый звонок с тех пор, как 28 февраля 2018 года она разговаривала по телефону со своим тогда еще здоровым дядей", - говорится в статье.

"По ее словам, Скрипаль советовал ей больше не вмешиваться в дело публично. "Вы сами по себе, мы сами по себе", - якобы сказал он. Он, по ее словам, также раскритиковал, что Виктория подала в полицию заявление о безвестной пропаже".

"Записи апрельского разговора нет, утверждает Виктория. Но она уверена, что как в апреле, так и в мае на самом деле звонил ее дядя".

"О месте своего пребывания и условиях жизни Скрипаль во время своих звонков не говорил. Оба звонка были осуществлены с английских номеров. Можно предполагать, что он был не один. Ведь до того, как Скрипаль оставил свое сообщение 9 мая, он звонил уже несколько раз. Один раз сработал автоответчик. На записи - она имеется в распоряжении Der Spiegel - слышен мужской голос, который спрашивает на английском: "В чем дело?". "Просто автоматическое сообщение", говорит мужчина с сильным русским акцентом - очевидно, Скрипаль. На фоне слышны другие голоса", - передает издание.

С тех пор, отмечает Der Spiegel, Сергей Скрипаль не выходил на связь ни с Викторией, ни с собственной матерью.