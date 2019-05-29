Маленькая мечта на Кавказе

"В Нагорном Карабахе в субботу начинается чемпионат Европы по футболу среди непризнанных государств и регионов. Это крайне щекотливо с точки зрения политики", - пишет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Марко Цшик.

Среди прочих в турнире примут участие Сардиния, графство Ницца, а также Абхазия и Южная Осетия. Организатором является Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), союз, который хочет позволить национальным меньшинствам и регионам с неопределенным статусом принимать участие в футбольных соревнованиях. "Этот турнир для нас - маленькая мечта", - говорит 61-летний тренер команды Нагорного Карабаха Слава Габриелян.

"Во время распада Советского Союза Азербайджан и Армения начали войну за горный регион. В ней погибло более 20 тыс. человек. Сотни тысяч пустились в бегство. Армяне бежали из Азербайджана, азербайджанцы - из Армении, - повествует издание. - В военном смысле в 1993 году победила Армения и заняла так называемую зону безопасности вокруг самого Карабаха. С тех пор установился хрупкий режим прекращения огня, но на демаркационной линии вновь и вновь убивают людей. В 1991 году Нагорный Карабах формально объявил о своей независимости, которая, однако, была признана лишь Арменией. С точки зрения международного права, эта территория принадлежит Азербайджану. Футбольный клуб также не относится к FIFA, из-за чего команды не могут принимать участия в официальных соревнованиях".

Для региона со 150 тыс. жителей этот турнир является шансом, отмечает Цшик. Организаторы ожидают в основном местную публику, но министерство иностранных дел рассчитывает, что на чемпионат приедут 3-4 тыс. иностранцев, - правда, в это число входят и гости из Армении. "Нагорный Карабах надеется, что мероприятие даст импульс развитию туризма в регионе и привлечет к нему международное внимание: регион хочет представить себя как гостеприимную и открытую страну", - говорится в статье.

Туристические визы бесплатно оформляются на границе, но, пишет издание, доехать до региона затруднительно: Карабах соединен с Арменией лишь двумя дорогами, пролегающими через горы, а поездка от ближайшего международного аэропорта в Ереване в лучшем случае займет около 6 часов.

"В Степанакерте с 2011 года есть свой аэропорт. Правда, пассажирские самолеты там еще никогда не приземлялись. Говорят, что зона воздушных подходов к аэропорту находится в пределах досягаемости азербайджанских систем ПВО. В прошлом [Азербайджан] якобы угрожал сбивать самолеты".

Посольство Азербайджана в Берлине уже подавало в ConIFA жалобу по поводу проведения чемпионата, говорит генеральный секретарь посольства Саша Дюеркоп. "Щекотливым с точки зрения политики является и то, что среди 12 участников есть и команды созданных Россией на восточной Украине так называемых народных республик Донецка и Луганска, - отмечает Der Tagesspiegel в заключение. - Это еще одна попытка узаконить эти структуры, критикует украинское министерство иностранных дел".