Надежда на перекрестный иммунитет от коронавируса

"(...) Пока это еще только лабораторные исследования, но все же они являются источником надежды. Несколько исследований, опубликованных десять дней назад, показывают, что в клетках человека в пробирке присутствует общая иммунная реакция на вирус Sars-CoV-2, вызывающий Covid-19, и на другие коронавирусы. Если такой механизм перекрестного иммунитета подтвердится при исследованиях на живом организме, то это будет означать, что воздействие на организм уже циркулирующих зимних коронавирусов, которые являются причиной распространенных простудных заболеваний, смогут защитить, по крайней мере, частично, от заражения новым вирусом", - пишет Le Figaro.

"Существует определенное сходство в структуре коронавирусов, в частности, с точки зрения их оболочки, - поясняет профессор Эрик Делапорт, врач-инфекционист в Университетской клинике Монпелье. - Поэтому некоторые антигенные маркеры, то есть белки вирусной поверхности, могут быть близки и способны вызывать перекрестные иммунные реакции".

"Это предполагается в исследовании в области молекулярной биологии, опубликованном 14 мая в журнале Cell. Исследователи рассмотрели особый аспект иммунного ответа, а именно клеточную память. Когда организм подвергается нападению, цитотоксические клетки устраняют посторонний элемент и стимулируют выработку антител. Цель ученых состояла в том, чтобы наблюдать за реакцией определенных клеток человека, инфицированных Sars-CoV-2, на определенные вирусные белки", - говорится в статье.

"Но неожиданность пришла от контрольной группы, - описывает профессор Самира Фафи-Кремер, директор вирусологической лаборатории в Университетском больничном центре Страсбурга. - Они обнаружили, что клетки некоторых людей, не зараженных Sars-CoV-2, тем не менее, на него реагировали. Они распознали новый коронавирус, хотя никогда с ним не сталкивались".

"(...) Две команды исследователей, швейцарская и китайская, показали, что антитела, блокирующие Sars-CoV-2, также способны нейтрализовать вирус того же семейства (Sars и Mers) - и наоборот", - указывает Морган Бомсель, из исследовательского центра Institut Cochin.

"Остается одна неизвестная: может ли этот перекрестный иммунитет защитить нас? (...) Возможно, что перекрестная иммунная реакция, обнаруженная при серологических исследованиях, окажется неэффективной. Это может иметь место, например, если выяснится, что общие для двух вирусов антитела не способны блокировать инфекцию", - отмечает журналистка.

"Другой теоретически возможный случай подробно описывает профессор Делапорт: "защита может быть только частичной. Если антитела способны блокировать лишь входную дверь, но не все остальные, то они могут только ограничить репликацию вируса или его проникновение в клетку". Конкретно это приведет к более легким формам заболевания и меньшей заразности", - пишет Le Figaro.

"Наконец, не исключено, что механизм распознавания вирусов может оказать противоположный эффект, облегчая проникновение вируса в организм. В этом заключается кошмар вирусологов, пытающихся разработать вакцину. Отныне только серологические исследования, сравнивающие иммунный ответ госпитализированных пациентов и бессимптомных пациентов или тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, позволят подтвердить наличие или отсутствие перекрестной иммунной защиты", - резюмирует издание.