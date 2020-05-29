Неформальные контакты Лаубера проливают свет на узбекистанский скандал

"Неформальные контакты федеральной прокуратуры оказываются в центре внимания и по узбекистанскому делу", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"8 лет назад в Швейцарии были заморожены предположительно коррупционные средства в размере более 800 млн франков. По сведениям федеральной прокуратуры, деньги вымогались преступной сетью Гульнары Каримовой, дочери скончавшегося в 2016 году президента Узбекистана, при выдаче лицензий мобильной связи международным телекоммуникационным компаниям", - пишет издание.

"Если в преступном происхождении замороженных в Швейцарии денег едва ли есть сомнения, то юридическая проработка беспрецедентного скандала вызывает новые вопросы. Похоже, неформальное прояснение ситуаций федеральной прокуратурой играло важную роль уже до дела FIFA. В этой связи интерес представляет определение федерального суда по уголовным делам от 7 апреля. Швейцарский адвокат Каримовой добился, согласно нему, права ознакомления с протоколами свидетельских показаний, которые в начале лета 2019 года были даны перед федеральным судом по уголовным делам федеральным прокурором Михаэлем Лаубером и прокурором конфедерации Патриком Ламоном по делу против бывшего эксперта по России из федеральной уголовной полиции".

"Оба правоохранителя также допрашивались судом об их поездке на конференцию в сибирском Иркутске в 2014 году, на которой также должно было обсуждаться дело Каримовой. Благодаря ознакомлению с документами, адвокат Каримовой, женевский юрист Грегуар Манжа, надеется получить информацию, с помощью которой можно будет доказать, что Патрик Ламон имел заинтересованность в исходе дела уже с 2014 года. В прошлом году главному прокурору конфедерации пришлось отказаться от ведущей роли в производстве по делу против Каримовой из-за подозрения в предвзятости, а именно из-за поездки делегации федеральной прокуратуры в составе 6 человек под руководством Лаубера на неформальную встречу с узбекской прокуратурой в сентябре 2018 года в Ташкенте", - говорится в статье.

"К слову, бывший эксперт по России из федеральной уголовной полиции в следующий вторник снова предстанет перед судом в Беллинцоне. Он подал апелляционную жалобу на обвинительный приговор за получение выгоды от служебной деятельности в связи с приглашением на медвежью охоту в России".

"Тем временем федеральная прокуратура может отметить прогресс: 3 марта узбек Алишер Эргашев судебным решением был приговорен к обязательной выплате денежного штрафа в размере 79 дневных ставок по 2 тыс. франков. Так как бывший сотрудник дочери президента после своего ареста 30 июля 2012 года провел в СИЗО в Женеве 79 дней, наказание считается погашенным. Согласно судебному постановлению, которое обнародовал западношвейцарский юридический портал Gotham City и которое имеется в распоряжении NZZ, Эргашев должен оплатить судебные расходы в размере около 109 тыс. франков".

"Эргашев отбывает многолетний срок в Узбекистане за имущественные и налоговые преступления. Федеральная прокуратура выбрала тот же порядок действий, что и в случаях с двумя другими сообщниками Каримовой, в отношении которых еще в мае 2018 года были вынесены судебные решения о выплате денежных штрафов. Решение было принято на основе признательных показаний Эргашева во время допроса в декабре 2016 года в узбекской тюрьме, а также на основании ходатайства обвиняемого об упрощенном судопроизводстве".

Что касается замороженных денег Каримовой, то федеральный совет принял решение об их возвращении Узбекистану, однако страны пока не согласовали необходимые для этого договоры, один из которых должен гарантировать, что возвращенные миллионы не попадут снова в коррупционные каналы. "Гражданские активисты Узбекистана предостерегают Швейцарию от поспешного возвращения денег Каримовой. То, что Франция в этом месяце без каких-либо гарантий перевела Узбекистану 10 млн долларов из конфискованного имущества дочери бывшего президента, вызвало резкую критику со стороны неправительственных организаций", - передает Neue Zürcher Zeitung.