29 мая 2020 г. Эндрю Фридман | The Washington Post На Аляске и, вероятно, в Сибири вспыхивают "зомби-пожары", сигнализируя о том, что впереди нас ждет сезон серьезных арктических пожаров "Чрезвычайно холодная арктическая зима, как правило, подавляет сезонные лесные пожары, которые вспыхивают в этом регионе. Но время от времени лесной пожар отказывается сходить на нет, - пишет The Washington Post. - Эти вспышки, известные как "зомби-пожары", могут уходить в богатый органический материал под поверхностью, такой как обширные торфяники, которые окружают Арктику, и тлеть под снежным покровом в течение холодной зимы". "В последние несколько недель и месяцев в арктической Сибири наблюдаются рекордно теплые погодные условия, и ученые, мониторящие тенденции лесных пожаров в Арктике, все более утверждаются во мнении, что некоторые вспышки, возникающие в Арктике этой весной, на самом деле - остатки пожаров с прошлого лета", - отмечает издание. "В прошлом году произошел рекордный рост пожаров в регионе, который прогревается более чем в два раза быстрее, чем остальной мир. Почва, торф, а также вечная мерзлота Арктики содержат огромные запасы углерода и других нагревающих планету парниковых газов, которые могут высвобождаться в результате горения (...)", - говорится в статье. "По словам Марка Паррингтона, старшего научного сотрудника и эксперта по лесным пожарам в европейской Службе Коперника по мониторингу атмосферы, последние арктические воспламенения обнаруживались в районах, где были пожары прошлым летом, и которые совпадают с регионами, затронутыми более теплыми, чем в среднем и необычно сухими физическими условиями. "Из климатических данных, предоставленных Службой Коперника по климатическим изменениям, мы знаем, что регионы Северного полярного круга, наиболее пострадавшие от пожаров в 2019 году, имели более теплые и сухие физические условия, создававшие идеальную среду для воспламенения и сохранения пожаров", - заявил Паррингтон в пресс-релизе. Ученые, такие как Паррингтон, используют спутниковые датчики для обнаружения горячих точек, которые могут указывать на активность лесных пожаров. "Мы ознакомились со спутниковыми наблюдениями за активными пожарами, которые указывают на то, что "зомби-пожары" могли возобновиться, но пока это не было подтверждено наземными измерениями, - отметил Паррингтон. - Эти аномалии довольно широко распространены в районах, которые горели прошлым летом". "Если это так, то при определенных условиях окружающей среды мы можем столкнуться с кумулятивным эффектом прошлогоднего сезона пожаров в Арктике, который будет влиять на предстоящий сезон и может снова привести к крупномасштабным и долговременным пожарам в том же регионе", - продолжил он. (...) "В этом году пожары вспыхивают рано, и некоторые из них - это пожары, которые горели всю зиму", - заявил в интервью Майк Флэнниган, исследователь пожаров в Университете Альберты. "В апреле специалисты по пожаротушению, объезжавшие территорию на снегоходе, обнаружили тлеющий пожар-зомби возле Уиллоу на Аляске, и чиновники приготовились к обнаружени. других аналогичных зомби-пожаров. В северо-центральной Сибири на прошлой неделе наблюдалась рекордная жара, которая наступила вслед за рекордно теплой зимой. На нескольких станциях в северо-центральной части Сибири, в том числе в районах около или за полярным кругом, температура поднялась выше 80 градусов по Фаренгейту (26,6 градусов по Цельсию). 22 мая в сибирском городе Хатанга, расположенном к северу от Полярного круга, температура была 78 градусов (25,5 градусов по Цельсию), примерно на 46 градусов (7,7 по Цельсию) выше нормы. Типичная максимальная температура для этого дня в этом месте составляет 32 градуса (0 градусов по Цельсию) (...)", - пишет The Washington Post. "Сибирское тепло в мае также не стало неожиданностью; это было нарастающей особенностью с зимы. (...) Температурные отклонения от среднего уровня в Сибири в этом году являются одними из самых высоких изо всех зон на Земле. По данным недавнего доклада Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с января в регионе наблюдается температура, по меньшей мере на 3 градуса по Цельсию превышающая долгосрочное среднее значение". "По словам Роберта Роде из организации Berkeley Earth, которая отслеживает глобальные температурные тренды, за период с января по апрель в среднем в России наблюдалась температурная аномалия на 6 градусов Цельсия выше нормы", - говорится в статье. "Это не только новая рекордная аномалия для России, - написал Роде в Twitter. - Это самая крупная аномалия с января по апрель, когда-либо наблюдавшаяся в отношении среднего показателя в какой-либо стране". "Такое тепло имеет драматические последствия для ландшафта, прежде всего через эвапотранспирацию (испарение плюс транспирация), процесс, посредством которого растения и почвы выделяют влагу в атмосферу. По мере повышения температуры повышается и влагообмен между почвой и воздухом (...). Жара вызывает таяние снежного покрова и ускоряет высыхание почв, в том числе торфяников, которые при более влажных условиях были бы более устойчивыми к возгоранию". "Исторически арктические торфяники служили противопожарной преградой, говорит Майк Уоддингтон, экогидролог из Университета МакМастера в Канаде. "Теперь они скорее распространители огня" из-за повышающихся температур, которые способствуют быстрому высыханию почвы, сказал он. Мало того, что эти богатые углеродом ландшафты более подвержены возгоранию, но и арктические лесные пожары также горят глубже в почве, высвобождая больше углерода в атмосферу, создавая круговорот, который усиливает потепление". "Высыхание и горение арктических торфяников имеет серьезные последствия для планеты в целом. (...) По словам Уоддингтона, северные торфяники (включая бореальные леса, субарктические районы и саму Арктику) содержат больше углерода, чем тропические леса. "Эти проблемы - то, о чем предупреждали ученые: ситуация на полюсах ухудшается. Они будут больше высыхать, будет больше пожаров, более крупные пожары, в воздух будет выделяться больше углекислого газа, отмечает он. "Это то, чего мы ожидаем, и если мы видим это сейчас, то через 10, 15, 20 лет будет только хуже". По словам Флэннигана, отношения между температурой и лесными пожарами довольно просты: "Чем теплее становится, тем больше пожаров мы видим". Источник: The Washington Post