Тайно подстричь волосы за черными занавесками

"Глава России Владимир Путин расхваливает строгие карантинные предписания и меры поддержки. Однако на них в России никто прожить не сможет. И люди продолжают работать нелегально", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"В последнее время Алине К. становится страшно, когда она думает о коронавирусе и российском карантине, - повествует журналист Максим Киреев. - "При этом мы действительно приняли все меры предосторожности", - рассказывает россиянка. Она имеет в виду не маски, перчатки или частое мытье рук, ведь в первую очередь она боится не заражения. Гораздо больше она опасается того, что ее застанут во время работы в парикмахерской".

"Ее работодатель завесил все окна своего салона, расположенного в центре Невского проспекта в Санкт-Петербурге, черной тканью. Тот, кто хочет попасть внутрь, сначала должен позвонить по номеру мобильного. Примерно через минуту сотрудница откроет дверь. Но тот, кто будет звонить по номеру парикмахерской, услышит объявление, что все закрыто - так, как этого требует распоряжение петербургского мэра".

"Мы должны по-прежнему в полном объеме платить за аренду, деньги заканчиваются и у меня самой. Мне нужно как-то сводить концы с концами", - говорит 26-летняя парикмахер.

"Алина - одна из многочисленных россиянок и россиян, которые во время коронакризиса думают скорее о том, как свести концы с концами, а не как соблюсти гигиенические предписания. Тысячи граждан России проваливаются в этом экономическом кризисе через дырявую социальную систему страны. Несмотря на то, что во многих регионах страны все еще действуют строгие карантинные ограничения, многие салоны красоты, автомастерские и даже целые рынки уже работают - нелегально. Лишь несколько дней назад исследователи из МГУ пришли в своем исследовании к выводу, что беднейшие россияне вместо того, чтобы оставаться дома, ходили на работу".

"При этом президент Владимир Путин в последнее время неоднократно выступал в роли правителя, всерьез воспринимающего проблемы простых людей. Однако еще до коронавируса россияне могли надеяться лишь на незначительную государственную поддержку. (...) Обычно многие в России игнорируют возможность получить помощь, потому что обращаться за пособием по безработице просто не имеет смысла. Сейчас были в срочном порядке увеличены пособия для безработных и детей, приняты решения о новых надбавках и отсрочках налогов для предприятий. (...) Но в реальности для большинства людей государственная поддержка - не больше, чем капля в море".

"В международном сравнении становится явным, что российское правительство выделяет для поддержки людей меньше средств, чем другие страны. Российское министерство финансов оценило весь объем прямых выплат населению примерно в 3% ВВП. По оценке консалтинговой компании BCG, финансовая помощь западных государств в среднем составляет 12% ВВП. Российское руководство объясняет такую экономность тем, что оно не хочет создавать долги. После прихода к власти Путина свобода от государственных долгов стала финансовой доктриной страны", - отмечает издание.

"Но во время текущего кризиса среди населения растет недовольство такой позицией. Несколько институтов общественного мнения констатируют падающий рейтинг одобрения президента".

"Когда в конце марта Путин объявил нерабочие дни продолжительностью больше месяца, мы должны были продолжать платить зарплату нашим сотрудникам в полном объеме", - говорит Дарья Кубик, которая совместно со своим мужем владеет небольшой IT-компанией примерно с 30 сотрудниками. (...) "Правительство обещало отсрочить налоговые платежи, но у нас так и так нет продаж или прибыли для обложения налогами", - говорит она. Однако налоги за прошлый год им придется оплатить в полном объеме. (...) Так как компания не относится к особенно пострадавшим отраслям, она не получит обещанные государством 150 евро за каждое сохраненное рабочее место, отказ был получен в середине мая".

"Кубик договорилась со своими сотрудниками об отказе от 40% зарплаты и продала личный автомобиль, чтобы возместить фонд заработной планы. "Нам остается надеяться только на скорое снятие ограничений", - говорит предпринимательница".

"Также и парикмахер Алина надеется, что скоро ей больше не придется прятаться. Когда все снова станет "нормальным", она займется своими финансами и сбережениями: "Теперь я знаю, что в случае чего я могу положиться только на себя и свою семью", - передает Die Zeit.