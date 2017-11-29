Язык ракет. Теперь под прицелом и Вашингтон

"Медленно, но верно двигаться к финальной цели - устройству, оснащенному ядерной боеголовкой, которое сможет держать под прицелом США", - в этом видит суть постоянных северокорейских испытаний журналист Corriere della Sera Гуидо Олимпио. Последнее испытание стало 20-м в 2017 году и было проведено после долгой паузы: это запуск межконтинентальной ракеты, которая, согласно самым авторитетным экспертам, имеет дальность 13 тыс. км, а значит, может поразить американскую столицу, Вашингтон, передает автор.

"В эти месяцы Ким вкладывал ресурсы, проворачивал операции с зарубежными странами, чтобы получить технологии и преодолеть технические препятствия, но, самое главное, он не уступил ни на миллиметр, - говорится в статье. - И вот запуск ракеты-носителя на высоту 4,5 тыс. км, остававшейся в полете 54 минуты, что является рекордом (предыдущие пробыли в воздухе 37 и 47 минут)". Вероятно, речь идет о баллистической ракете "Хвасон-14", модели, за которой уже давно следят азиатские и западные разведки, сообщает журналист.

Лишь несколькими часами ранее заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов предупредил об "апокалиптических" рисках кризиса, но назвал хорошим знаком то, что Северная Корея не проводила ракетных испытаний с "далекого" 15 сентября, передает газета.

На самом деле дипломатические источники выражают опасения по поводу внешне бескомпромиссной линии северокорейского лидера, который не принял спецпредставителя, посланного недавно Китаем, информирует Олимпио. "Скорее это было не грубостью, а подтверждением желания Кима продолжать свой длинный путь к полному ракетно-ядерному арсеналу с добавлением баллистической ракеты, запускаемой с подлодки, - отмечает автор. - Спутниковые фото собрали новые сведения касательно текущего проекта. Смысл ясен: главнокомандующий действует независимо от санкций и международного давления, он не сходит со своего пути и пока не намерен положить на стол переговоров свою оборонную систему".