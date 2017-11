29 ноября 2017 г. Итсу Диас | The Daily Beast Венесуэла и Россия объединили усилия, чтобы продвигать прокаталонские фейковые новости "Европа находится в состоянии войны. И это во многом та же борьба, что имела место в США: противостояние атаке, нацеленной на то, чтобы сеять недоверие, усиливать линии разделения и подрывать признанные демократические процессы", - пишет испанский журналист Итсу Диас в американском издании The Daily Beast. "Вот пугающий факт: на пике сепаратистского кризиса в Каталонии анализ более чем 5 млн сообщений о Каталонии, опубликованных в социальных сетях с 29 сентября по 5 октября, показывает, что лишь 3% исходят от реальных профилей за пределами российских и венесуэльских киберсетей, - передает автор. - Такие выводы содержатся в докладе, подготовленном Хавьером Лесакой, приглашенным исследователем Школы медиа и государственных вопросов Университета Джорджа Вашингтона". И это не все, продолжает журналист: 32% исследованных сообщений исходят из Венесуэлы - с аккаунтов, связанных с режимом Николаса Мадуры, последователя Чавеса. "30% зародились на анонимных аккаунтах, исключительно посвященных контенту российских государственных СМИ RT и Sputnik; 25% исходили от ботов и 10% поступали с официальных аккаунтов двух упомянутых российских СМИ", - говорится в статье. "Манипуляторская манера RT привела к поистине истеричному заголовку 28 октября: "Танки на улицах Барселоны: Испания и Каталония на грани жестокого исхода", - передает Диас. - Ни на одной улице Барселоны не было танков - как и какого бы то ни было жестокого исхода". Согласно источникам в испанской контрразведке, с которыми проконсультировался сайт расследований El Confidencial Digital, детальный анализ информации об Испании и Каталонии, опубликованной на платформах российских СМИ в последние месяцы, показывает, что российская дезинформация - "бесстыдна". Газета добавляет, что "в моменты самой интенсивной активности" до 50 ложных или предвзятых статей о каталонской смене взглядов появлялись каждый день. "В четверг, 23 ноября, эксперт из Королевского института Элькано Мира Милошевич-Хуаристи выступила в испанском парламенте, чтобы проанализировать результаты расследований по поводу российского вмешательства в испанские дела", - сообщает журналист. Исследовательница полагает, что "сложность и использованные технологическое средства" исключают возможность того, что сообщения могут исходить "от отдельного лица, отдельного патриота": она склонна видеть "запланированную стратегию", которая "поддерживается ведомствами, близкими к [российскому] правительству". Чем обусловлено российское желание вмешиваться в испанские территориальные проблемы? - задается вопросом автор. Милошевич-Хуаристи заключила, что целью России была не независимость Каталонии как таковая. Скорее, Кремль увидел в деле индепендентистов возможность ослабить ЕС и дискредитировать европейские демократии. Источник: The Daily Beast