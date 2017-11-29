В ходе операции против отмывания денег задержана жена "авторитета" грузинской мафии в Испании

"С раннего утра автономная полиция Каталонии и Национальная полиция Испании проводят в Каталонии операцию против отмывания денег грузинской мафии, которая специализируется на кражах из квартир", - пишет журналистка El Pais Ребека Карранко. По сообщениям источников в полиции, правоохранители намерены войти примерно в 12 объектов и задержать около 20 человек.

"Среди задержанных - Катерина Миеркова, спутница жизни Кахабера Шушанашвили, который считается главой грузинской мафии в Испании", - говорится в статье. В мае прошлого года он был приговорен к 20 годам 11 месяцам тюрьмы за руководство криминальной организацией.

Полицейские полагают: сегодняшняя операция под кодовым названием "Наполес" позволила вывести из строя руководящие круги преступной группы.