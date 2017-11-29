Специалисты по шпионским технологиям из Вашингтона сочли, что Россия - "номер 1" в технологии распознавания лиц

"Россияне хорошо умеют наносить точечные фишинговые атаки и размещать в соцсетях "весьма убедительные, влияющие на результаты выборов" рекламные материалы, но еще лучше умеют разрабатывать системы распознавания лиц", - пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. "Собственно, они это умеют так хорошо, что Национальный институт стандартов и технологии (NIST), подразделение Министерства торговли США, присудил в этом году московской NTechLab премию "Проблема распознавания лиц", - поясняет автор.

"Этот первый в истории конкурс по распознаванию лиц был придуман Агентством передовых исследований в сфере разведки (IARPA) - группой по исследованиям и разработкам, которой руководит директор Национальной разведки США. Это ученые из NIST выбрали NTechLab для своих алгоритмов", - пишет Рапоза.

"Наша обязанность - быть лучшими, а для того, чтобы разрабатывать лучшие в мире технологии, нужно работать с лучшими в мире специалистами", - сказал Кристофер Боэнен, менеджер программы IARPA, связанной с премией за распознавание лиц. "Неважно, откуда вы. Если только ваша страна поддерживает отношения с США, вы можете попытать счастья - добро пожаловать", - добавил он.

NTechLab победила в двух из трех номинаций премии - "верификация один на один", а также "скорость и точность". "В категории "точность опознания" победила китайская YITU; NTechLab получила второе место. Также участвовали Rank One Computing (США), Имперский колледж Лондона, Digital Barriers (Великобритания), Ayonix (Япония), Morpho (Франция) и Deep Sense (Китай)", - сообщает корреспондент.

Технология российской компании "может использоваться для опознания людей в реальном времени через камеры видеонаблюдения. Москва использует ее, как сообщало в сентябре Bloomberg, чтобы "шпионить за своими согражданами на улицах". Как замечает автор, "возможно, наши уличные камеры просто фотографируют людей неожиданно и присылают им в надежде, что те захотят их купить".

"В абсолютно серьезном смысле алгоритм NTechLab, лучший в своем роде, дает IARPA и 16 разведслужбам, подотчетным директору Национальной разведки США, возможность подражать ему для достижения собственных целей. Может показаться, что российский частный сектор помогает усовершенствовать шпионские инструменты США", - говорится в статье.

Обозреватель замечает: "Победа NTechLab принесет пользу России. По крайнй мере, она демонстрирует, что Россия не только огромная бензоклонка, вопреки любимому эпитету сенатора Маккейна. Признание со стороны IARPA также подчеркивает, что россияне играют роль влиятельных новаторов в глобальном IT-сообществе".