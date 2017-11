29 ноября 2017 г. Стефани Кирхгесснер | The Guardian Кипрский прокурор давала советы российским чиновникам "Сообщения, что Элени Лоизиду, одна из самых высокопоставленных прокуроров Кипра, как утверждается, давала частные советы и информацию российским чиновникам, вызывают дальнейшие вопросы о попытках Кремля оказывать влияние на правительства стран ЕС", - пишет Стефани Кирхгесснер в The Guardian. "Личные электронные письма, опубликованные в выходные, показали, что этот высокопоставленный юрист кипрской прокуратуры частным образом оказывала помощь российским чиновникам по секретным делам об экстрадиции, даже в тех случаях, когда люди просили убежища, - говорится в статье. - Среди этих открытий - заявление, что Лоизиду давала советы, а в некоторых случаях вмешивалась в делопроизводство в интересах России". В разговоре с корреспондентом The Guardian Лоизиду сказала, что просто была "дружелюбна" с российскими коллегами - так же, как с американскими и британскими. Она заявила, что в ее обязанности входило информирование по делам об экстрадиции и что опубликованы только некоторые из ее писем, дающие представление о ее взаимодействиях с Россией. "Это сотрудничество, и я думаю, что я хорошо делаю свою работу, - сказала Лоизиду. - Я никогда не получала от России подарков, разве что, время от времени, водку и маленькие шоколадки. У меня никогда не было дорогостоящих пристрастий. Моя зарплата - всего 4 тыс. евро в месяц". Источник: The Guardian