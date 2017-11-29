Выяснилось, что скрываемая дочь Владимира Путина - танцовщица-акробатка

"Коллега Катерины Тихоновой из сферы акробатического рок-н-ролла подтвердил, что она - младшая дочь российского президента Владимира Путина", - пишут журналисты британского агентства Reuters Джек Стаббс и Габриэль Тетро-Фарбер. Подтверждение из уст чиновника Всемирной рок-н-рольной конфедерации (WRCC) прозвучало через два года после того, как Reuters впервые раскрыло родство Тихоновой с президентом, причем публикация публично оспаривалась после выхода, говорится в статье.

Вице-президент WRRC по юридическим вопросам Манфред Мохаб рассказал агентству, что знает Тихонову по совместной работе в президиуме конфедерации. На вопрос, знает ли он, что Тихонова - дочь Путина, он сказал: "Да. Я ее знаю, да, конечно". Когда вопрос был задан повторно, Мохаб кивнул и сказал: "Да".

"Тихонова, которая использует фамилию бабушки, управляет проектами, финансируемыми государством, в МГУ и занимает должность вице-президента по расширению и маркетингу в WRRC, - сообщает агентство. - Ей 31 год, и она является крупным игроком в акробатическом рок-н-ролле, нишевой танцевальной дисциплине, в которой она состязалась и которой помогает управлять через руководящие посты в WRRC и российской национальной федерации".

Беседа Reuters и Мохаба состоялась в воскресенье в кулуарах Кубка мира и чемпионата Европы по акробатическому рок-н-роллу в Москве. Когда Мохаба спросили, является ли личная связь Тихоновой с президентом благом для акробатического рок-н-ролла, он сказал: "Да, конечно". По его словам, спорт развивается благодаря России. "У нас есть проект расширения, который работает на всех континентах и во многих странах. И все это исходит из России", - цитирует чиновника Reuters.