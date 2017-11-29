Ким Чен Ын грубит Трампу на языке ракет

Новое северокорейское ракетное испытание показало: теперь под прицелом сталинистского режима даже Вашингтон. Династия Кимов не боится совершать безумства: Пхеньян недавно впервые вполголоса пригрозил НАТО, пишут СМИ. Трамп, по словам его чиновников, будет придерживаться политики сплачивания государств вокруг экономического давления на Северную Корею, подкрепленного угрозой военных действий.

"Медленно, но верно двигаться к финальной цели - устройству, оснащенному ядерной боеголовкой, которое сможет держать под прицелом США", - в этом видит суть постоянных северокорейских испытаний журналист Corriere della Sera Гуидо Олимпио. Последнее испытание стало 20-м в 2017 году и было проведено после долгой паузы: это запуск межконтинентальной ракеты, которая, согласно авторитетным экспертам, имеет дальность 13 тыс. км, а значит, может поразить даже американскую столицу, передает автор.

Лишь несколькими часами ранее заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов предупредил об "апокалиптических" рисках кризиса, но назвал хорошим знаком то, что Северная Корея не проводила ракетных испытаний с "далекого" 15 сентября.

"В эти месяцы Ким вкладывал ресурсы, проворачивал операции с зарубежными странами, чтобы получить технологии и преодолеть технические препятствия, но, самое главное, он не уступил ни на миллиметр", - говорится в статье.

Дипломатические источники выражают опасения по поводу внешне бескомпромиссной линии северокорейского лидера, который не принял спецпредставителя, посланного недавно Китаем, информирует Олимпио. "Скорее это было не грубостью, а подтверждением желания Кима продолжать свой длинный путь к полному ракетно-ядерному арсеналу", - отмечает автор. Спутниковая съемка показывает: Ким "действует независимо от санкций и международного давления, он не сходит со своего пути и пока не намерен положить на стол переговоров свою оборонную систему".

Пришло время отнестись к северокорейской проблеме всерьез, пишет обозреватель Die Welt Торстен Крауэль, комментируя северокорейские ракетные испытания.

Полет межконтинентальной ракеты продлился 54 минуты, максимальная высота составила 4,5 тыс. км, дальность полета - порядка 960 км. "Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" с дальностью действия порядка 13 тыс. километров означает следующее: теперь Ким Чен Ын может взять на прицел на востоке не только Японию или Гуам, но и всю территорию США", - говорится в статье.

На западе, продолжает автор, ракеты Пхеньяна смогут достичь не только Китая или Казахстана: "на мушке могут оказаться Германия и вся Европа - и даже все соседние регионы вплоть до Тенерифе и островов Зеленого Мыса".

"Последняя коммунистическая диктатура, единственная страна, сохраняющая приверженность сталинистским партийный ритуалам, поднялась на один уровень с Америкой, Китаем и Россией", - отмечается в статье.

"Незадолго до падения в Японском море баллистическая ракета распалась, видимо, на три части. Правда и в том, что запущенная в сторону Европы ракета должна пролететь сначала над территорией северо-восточного Китая и практически над всей территорией РФ - опасная провокация как в политическом, так и в дипломатическом плане, против единственных соседей, поддерживающих мало-мальски плодотворные отношения с режимом в Пхеньяне", - указывает Крауэль.

"Однако династия Кимов, во-первых, не раз доказывала, что не боится совершать безумства в классическом понимании внешнеполитических норм. Во-вторых, Пхеньян недавно впервые вполголоса пригрозил НАТО, когда альянс провел учения по противоракетной обороне у берегов Шотландии, - напоминает автор. - В-третьих, северокорейская ядерная боеголовка будет представлять угрозу и в том случае, если взорвется на высоте 2 км в распавшейся на части ракете. И наконец, если учитывать, в каком темпе развиваются ракетные технология Кима (неважно, с чьей научной поддержкой), складывается впечатление, что ракеты Пхеньяна скоро перестанут разваливаться в воздухе".

Стоит ли ждать после запуска межконтинентальной ракеты нового испытания водородной бомбы? - задается вопросом автор публикации.

"Если мы должны будем начать войну, чтобы положить всему этому конец, мы сделаем это. Если войне с Северной Кореей суждено начаться, то только потому, что Северная Корея ее спровоцировала", - заявил CNN сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Германии не может быть безразлично то, что планирует и делает Пхеньян", - резюмирует немецкий журналист.

"Во вторник Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая летела выше и дольше, чем запущенные ранее, и это стало дерзким вызовом, брошенным президенту Трампу, после того как он вернул страну в список государств - спонсоров терроризма", - пишут журналисты The New York Times.

Президент осторожно отреагировал на новости о запуске, заявив: "Это ситуация, с которой мы будем иметь дело". Министр обороны Джим Мэттис сильнее выразил обеспокоенность, сказав о техническом прогрессе, продемонстрированном 53-минутным полетом ракеты.

В среду Северная Корея заявила об успешном испытании недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая, по ее словам, способна ударить тяжелой ядерной боеголовкой куда угодно в континентальной части США.

Дэвид Райт, член "Союза обеспокоенных ученых", сказал изданию, что эта ракета показала себя лучше двух других, запущенных в июле, и продемонстрировала потенциальный радиус действия, превышающий 8 тыс. миль, то есть способность достичь Вашингтона или любого другого места в континентальной части США, передают авторы статьи.

"Это поигрывание мускулами с целью показать США, что они продолжают добиваться успехов", - заявил Райт. Он отметил, что северные корейцы в попытке увеличить радиус действия ракеты могли зарядить ее имитационной бомбой, которая практически ничего не весила. Так что преодоленное ею расстояние, хотя и впечатляет, не означает автоматически существование действующей межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести термоядерную боеголовку.

"По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, значение запуска не следует переоценивать. Белый дом ожидал некоего возмездия после того, как на прошлой неделе он вернул Северную Корею в список государств - спонсоров терроризма", - говорится в статье.

Трамп, по словам чиновников, будет придерживаться своей политики по сплачиванию государств для применения экономического давления на Северную Корею, подкрепленного угрозой военных действий. Госсекретарь Рекс Тиллерсон осудил запуск ракеты, но добавил: "Дипломатические варианты остаются возможными и открытыми - пока что".