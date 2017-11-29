Канадский хакер, работавший на российское правительство, признал свою вину

"Федеральные прокуроры в Сан-Франциско сообщают, что начиная с 2014 года хакеры из команды, работающей на российскую Федеральную службу безопасности - разведывательное и правоохранительное агентство, незаконно получили доступ к 30 млн с лишним аккаунтов Yahoo и некоторому количеству аккаунтов Gmail, а также украли данные более чем 500 млн пользователей Yahoo", - пишет Эйлин Чекмедьян, журналистка The Los Angeles Times.

"Самый молодой в этой группе - 22-летний канадец Карим Баратов, продававший свои хакерские услуги российским агентам, - во вторник признал свою вину в одном случае сговора с целью компьютерного мошенничества и преступного использования компьютера, а также в восьми случаях хищения персональных данных при отягчающих обстоятельствах, по данным федеральной прокуратуры", - говорится в статье.

"Его предполагаемые сообщники - три россиянина: Дмитрий Докучаев (33 года), Игорь Сущин (43) и Алексей Белан (29) - остаются в бегах. Считается, что они находятся в России", - указывает журналистка.

"Этот случай - яркий пример гибридной киберугрозы, с которой мы столкнулись. Государства сотрудничают с преступными хакерами, чтобы совершать злонамеренные действия", - сказал в заявлении Пол Эббейт, исполнительный заместитель директора криминального отделения ФБР.