Москва изучает след "ритуального убийства" в деле о расстреле Николая II

Заявление российского Следственного комитета о планах расследовать версию ритуального убийства царской семьи, подхватившего антисемитский миф, вызвало негодование еврейской общины, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Последний царь Николай II мог стать жертвой "ритуального убийства". Простая ссылка на этот антисемитский миф, использованная высоким чином российской юстиции, который последовал примеру высшего иерарха РПЦ, произвел эффект разорвавшейся бомбы в еврейской общине страны. Она призывает Путина осудить подобные высказывания. Скандал возник из-за конференции, на которой в понедельник в Москве присутствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл: она была посвящена "делу об убийстве царской семьи", поскольку 16-17 июля 2018 года пройдет 100 лет с этого события, говорится в статье.

Век спустя изучение последних часов жизни 11 человек, убитых в Екатеринбурге, и исследование их останков продолжает будоражить высшую элиту госаппарата. В 1993 году, через два года после развала СССР и обнаружения останков пяти членов семьи Романовых, было начато расследование, но его результаты не устраивают сегодня ни церковь, ни судебную власть, инициировавшую второе расследование в 2015 году, оказавшееся тоже безрезультатным, пишет Авриль.

"Выдвинуты и проверяются все возможные версии, в том числе - о полном уничтожении тел с помощью огня и кислоты, их обезглавливание... а также версия о ритуальном убийстве", - заявила старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова. Следственный комитет исполняет одновременно судебные и полицейские функции, расследуя и дела в отношении политических оппозиционеров, и напрямую выполняет поручения Кремля, пишет автор. "У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства", - зашел еще дальше епископ Тихон Шевкунов, религиозный сановник, считающийся личным духовником Владимира Путина.

Эти два слова, поставленные рядом, скрепляют одно из самых старинных антиеврейских обвинений в истории, вскормленных двухвековой антисемитской конспирологией: миф о том, что евреи убивают христианских детей в ритуальных целях, чтобы выпить их кровь. Формы этого изобличения постоянно менялись, говорится в статье.

"Употребление таких выражений возмутительно, я не знаю, отчего их произносят - от невежества, от глупости или обскурантизма. В любом случае, это свидетельствует о страшной деградации российского общества и призывает к реагированию со стороны церкви и руководства страны", - сказал Le Figaro спикер Федерации еврейских общин России Борух Горин. "Обвинение евреев в ритуальных убийствах много раз приводило к сотням и тысячам жертв", - напомнил президент Федерации еврейских общин России, директор Еврейского музея Александр Борода.

"Мы помним "дело Бейлиса", кровь христианских младенцев. На том основании, что расстрел производил Юровский - еврей по национальности, говорить о ритуальном убийстве, на мой взгляд, извините, пожалуйста, но это уже возврат к какому-то мракобесию", - заявила сенатор Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, выдвигающей свою кандидатуру на президентских выборах.

Что касается убийства Романовых, этот тезис основывается на неясных теориях, согласно которым большевистский лидер еврейского происхождения Яков Свердлов приказал другому еврею, Якову Юровскому, убить царскую семью, тем самым исполняя некий "каббалистический ритуал", пишет журналист.

Во вторник СК был недоступен. Патриарх Московский отказался комментировать отклики со стороны еврейской общины. Епископ Тихон в ответ на просьбу уточнить свою мысль заявил о том, что убийцы Николая II, вкупе с "разнообразными личностями - садистами-уголовниками и бандитами", исполнили "ритуал возмездия", всячески притворяясь, что ему неведомы антисемитские коннотации данного выражения, заключает Авриль.