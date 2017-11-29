США и Западная Европа могут сильно проиграть в войне против России без помощи Китая

"НАТО, возможно, не готово к военному конфликту со своим главным противником, Россией, без помощи другого важнейшего конкурента, Китая, по мнению группы ведущих экспертов и бывших официальных лиц", - пишет в Newsweek Том О'Коннор.

Globsec - связанная с НАТО словацкая НКО - опубликовала свою оценку того, что обязан делать западный военный альянс в Европе, где и НАТО, и Россия участвуют в массированной гонке вооружений, невиданной со времен холодной войны. Группа экспертов во главе с генералом морской пехоты в отставке Джоном Алленом призвала НАТО "перейти к более масштабному процессу адаптации" с целью защищаться, по ее мнению, от "продвинутой в военном отношении России", говорится в статье.

"Отчасти эта стратегия включает в себя попытки начать диалог с государствами, не входящими в НАТО, такими как Австралия, Китай, Индия, Япония и Южная Корея", - отмечает корреспондент.

"В докладе содержится призыв к НАТО, столкнувшемуся с историческими вызовами его глобальным задачам, попытаться наладить контакт со следующей после США и России ведущей военной державой. Китай не только создал крупнейшую в мире регулярную армию - председатель КНР Си Цзиньпин готовится обновить и революционизировать свои вооруженные силы, превратив их в "созданную для борьбы" армию мирового класса", - говорится в статье.

"Впрочем, попытки наладить диалог с Китаем могут быть трудными, поскольку Россия старательно заигрывала со своим соседом в последние годы и они сплошь и рядом координировали усилия против Запада в качестве постоянных членов Совбеза ООН", - отмечает О'Коннор.