29 ноября 2017 г. Марк Лендлер, Чхве Санхун, Хелен Купер | The New York Times Северная Корея запустила баллистическую ракету, бросив очередной вызов Трампу "Во вторник Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая летела выше и дольше, чем запущенные ранее, и это стало дерзким вызовом, брошенным президенту Трампу, после того как он вернул страну в список государств - спонсоров терроризма", - пишут журналисты The New York Times. Президент осторожно отреагировал на новости о запуске, заявив: "Это ситуация, с которой мы будем иметь дело". "Министр обороны Джим Мэттис сильнее выразил обеспокоенность, сказав о техническом прогрессе, продемонстрированном 53-минутным полетом ракеты, запущенной к северо-востоку от Пхеньяна и упавшей почти в 600 милях к востоку, в Японском море", - отмечает издание. В среду Северная Корея заявила об успешном испытании недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая, по ее словам, способна ударить тяжелой ядерной боеголовкой куда угодно в континентальной части США. Дэвид Райт, член "Союза обеспокоенных ученых" (Union of Concerned Scientists), отметил, что эта ракета показала себя лучше двух других, запущенных в июле, и продемонстрировала потенциальный радиус действия, превышающий 8 тыс. миль, то есть способность достичь Вашингтона или любого другого места в континентальной части США, передают авторы статьи. "Это довольно впечатляюще, - заявил Райт, - и основывается на том, что они уже делали ранее. Это поигрывание мускулами с целью показать США, что они продолжают добиваться успехов". Тем не менее, Райт отметил, что северные корейцы в попытке увеличить радиус действия ракеты могли зарядить ее имитационной бомбой, которая весила мало или практически ничего. Так что преодоленное ею расстояние, хотя и впечатляет, не означает автоматически существование действующей межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести термоядерную боеголовку. "Несмотря на все свидетельства о технических достижениях, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, значение запуска не следует переоценивать, учитывая количество ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей в этом году. Белый дом ожидал некоего возмездия после того, как на прошлой неделе он вернул Северную Корею в список государств - спонсоров терроризма", - говорится в статье. Трамп, по словам чиновников, будет придерживаться своей политики по сплачиванию государств для применения экономического давления на Северную Корею, подкрепленного угрозой военных действий. Госсекретарь Рекс Тиллерсон осудил запуск ракеты, но добавил: "Дипломатические варианты остаются возможными и открытыми - пока что". Некоторые эксперты предполагают, что Северная Корея сейчас заправляет ракеты топливом в горизонтальном положении перед тем, как установить их на пусковую площадку. "Это сокращает период времени, в который они становятся видимыми, до момента, когда они взлетают, и это снижает вероятность того, что США смогут нанести удар до запуска [ракеты]", - сказал Роджер Бейкер, вице-президент направления стратегического анализа в Stratfor. "Американские чиновники не предоставили никаких доказательств в пользу версии о горизонтальной заправке, но признали, что Северная Корея ищет способы уменьшить способность США нанести превентивный удар", - говорится в статье. Источник: The New York Times