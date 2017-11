29 ноября 2017 г. Ричард К.Пэддок, Рин Джиренуват | The New York Times Затаились в туалетах, плавают по улицам: змеи Бангкока идут в наступление "Однажды в июле Панарат Чаиябун сидела в туалете на первом этаже своего дома, когда почувствовала болезненный укус за ляжку. Она вскочила и увидела сцену прямо из ночного кошмара: возле ее унитаза появился восьмифутовый питон, - рассказывают Ричард К.Пэддок и Рин Джиренуват в The New York Times. - Истекая кровью, она помчалась в больницу. На ее теле так и остались следы глубиной примерно полдюйма - эти проколы сделали восемь зубов змеи". "Змею поймали. Но через неделю 15-летняя дочь г-жи Панарат нашла второго питона в том же туалете. Девочка была так потрясена, что уехала пожить у родственников", - говорится в статье. "Можно утверждать, что змеи всегда были владычицами этого угла Таиланда, и что жители Бангкока просто взяли территорию у них взаймы. Главный аэропорт, Суварнабхуми, построен в местности, называвшейся Болото кобр, а сам город вырос в дельте реки Чаупхрая - болотистом раю для змей, - сообщают журналисты. - Но в этом году департамент пожаротушения и спасения Бангкока, убирающий змей из домов, работает как никогда много". "По данным на понедельник, департамент получил 31,8 тыс. вызовов в этом году от людей, которым нужна была помощь в поимке змей. Это больше, чем за весь прошлый год (29,9 тыс.), и в три раза больше, чем в 2012 году (менее 10,5 тыс.), - говорится в статье. - В один из последних дней пожарный департамент получил 173 вызова в связи с вторжениями змей, и всего пять - из-за возгораний". "Мы бы ни за что не выжили, если бы пожаров было больше, чем змей", - сказал Праюл Кронгиос, заместитель директора департамента. "Между тем данные департамента не учитывают многие тысячи змей, убитых или устраненных самими жильцами или убранных из домов змееловами-волонтерами, - сообщают авторы. - Большую часть змей, спасенных пожарными, отправляют в центр защиты дикой природы. В конце концов их выпускают на волю". "Праюл и его ведомство далеки от паники. Одна из причин, по которым вызовов поступает все больше, - повышение общественной осведомленности о том, что к пожарным можно обращаться с просьбой убрать змею или другое животное", - говорится в статье. В Таиланде насчитывается более 200 видов змей, в том числе около трех десятков, которые являются ядовитыми. Но большинство из них не представляют угрозы для людей, говорится в статье. Источник: The New York Times