Новые "ямы" Европы

"Новое напряжение между Западной и Восточной Европой связано не с геополитикой, а с вопросами общественного устройства и менталитетом", - утверждает Ульрих Шпек, автор статьи в Neue Zürcher Zeitung.

"С позиций сегодняшнего дня объединение Восточной и Западной Европы после холодной войны было чем-то само собой разумеющимся", - пишет журналист. Однако предпосылками для объединения, по его мнению, стало то, что Россия "на время признала конец империи", а Америка подготовила стратегическую и политически безопасную основу сначала для объединения Германии, а затем для объединения Европы. Так, еще в мае 1989 года Джордж Буш-старший представил в Майнце американское видение "единой и свободной Европы". "Направление движения для Центральной и Восточной Европы было ясным: двигаться максимально быстро в сторону Запада, где под американским руководством был создан стабильный порядок, который обещал не только свободу и развитие, но и уровень благосостояния, о котором Восточная Европа могла только мечтать", - рассуждает Шпек.

"На Западе не все были рады принять бедных родственников, но от призыва объединить Европу и закрыть раны холодной войны было невозможно уклониться", - говорится далее.

Сегодня же, по мнению журналиста, между Западом и Востоком образовались новые "ямы". "Давно существовали противоположные мнения по поводу того, как противостоять вновь агрессивно выступающей России, однако в последние годы в этом вопросе противоречия сократились", - считает автор. С одной стороны, это связано с атакой России на Украину, которая, очевидно, подтвердила мнение тех в Восточной Европе, кто давно предупреждал о российской агрессии. С другой - США отреагировали на происходящее тем, что взяли на себя ведущую роль в обеспечении безопасности на континенте и тем самым избавили европейцев от необходимости объединения, говорится в статье.

"Во многих восточных странах к власти пришли силы, которые раньше были на обочине. Героем трансформационных лет была западно-ориентированная элита. Новые силы в таких странах, как Польша и Венгрия, напротив, подчеркивают свое отличие и открыто выступают за отказ от западных, "постмодернистских" общественных моделей и жизненного уклада", - считает Шпек. Конфликт, в частности, проявляется сегодня в вопросе миграции: Западная Европа привыкла к открытости, а консервативные силы Восточной Европы настаивают на однородном обществе.

"Немало представителей Запада реагируют по-патерналистски: снисходительность вкупе с угрозой экономического давления. Однако это только на руку тем, кто выступает за отказ от западных ценностей. Европа "едина и свободна", но это состояние обратимо. Об этом обе стороны должны при случае вспоминать", - подытоживает журналист.