Изменят ли наше общество "райские документы" и скандалы вокруг сексуальных домогательств?

"Присваивать деньги в крупных размерах - это в общем-то неправильно, но не катастрофично; однако тот, кто выставляет на обозрение свой пенис, сразу нарушает все правила. Находимся ли мы в центре общественной революции?" - задается вопросом словенский культуролог и социальный философ Славой Жижек. Его статью публикует швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

"В политике сексуальные отношения рассматриваются сегодня в двух противоположных плоскостях: есть воинствующие попытки размытия половой идентичности и противоположная, неоконсервативная точка зрения", - пишет автор.

"Капитализм проявляет всю свою мощь. Известное описание развития капитализма в "Манифесте коммунистической партии" нужно сейчас дополнить и мыслями об отношениях полов. Ведь и в этой области "односторонность и ограниченность становятся все более и более" невозможными, "все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется". Старому доброму принципу мужской доминантности угрожает распространение меняющейся половой идентичности и сексуальной ориентации", - считает автор.

"При этом превознесение "меньшинств" и "ущемленных в правах" давно стало преобладающей позицией большинства: даже сторонники движения альтернативных правых сейчас выдают себя за защитников находящегося под угрозой меньшинства", - пишет Жижек. Это упускают из вида прогрессивные теоретики культуры, которые критикуют патриархат, не понимая, как это функционирует.

"Смертельный удар по существующему до сих пор патриархату могут нанести женщины, которые активно оказывают давление на общество. Под хэштегом #MeToo они открыто объявляют о пережитом сексуальном насилии со стороны мужчин. Возможно, происходящее - это смена эпохи, великое пробуждение, новая глава в истории человеческого сосуществования", - пишет автор.

"Женщины раскрывают темную сторону наших публичных утверждений о равенстве и взаимном уважении. И мы вдруг сталкиваемся с осознанием того, как лицемерна и однобока была и есть модная критика притеснения женщин в исламских странах: мы оказались перед лицом собственной реальности подавления и угнетения", - говорится в статье.

По мнению Жижека, отношения полов, власть и насилие переплетены друг с другом намного сильнее, чем мы привыкли думать. Также он считает важным, что "продолжающийся взрыв" не ограничивается "красивыми и богатыми", а проявляется и в жизни обычных, "незаметных" людей. Это "пробуждение" он связывает с политической и экономической борьбой.

"Почти в то же самое время, когда разгорелся скандал с Харви Вайнштейном, были опубликованы "райские документы". Не были ли нападки на мужчин-угнетателей одновременно атакой на протагонистов глобального финансового капитализма, которые до недавнего времени думали, что могут без помех уклоняться от законов на особых территориях? Внезапно от богатых и влиятельных стали требовать соблюдения законов", - рассуждает автор.

По его мнению, обществу необходимо ответить на вопрос, почему оно не запрещает песни группы U2 или Шакиры, ведь исполнители уклонялись от налогов и лишили государство причитающихся ему больших сумм. Вместо этого общественное мнение рушит карьеру американского стендап-комика Луи Си Кей из-за того, что он "показал нескольким женщинам свой пенис".

"Новое пробуждение не должно стать одним из случаев, политическое оправдание которых основывается на том, что высказаться хотят только жертвы. Культ жертвы фактически стоит на службе статус-кво, так как он перекладывает ответственность на других, - говорится далее. - Любой контакт с другим человеком воспринимается как потенциальная угроза: когда другой человек курит или бросает на меня похотливый взгляд, у меня появляется основание чувствовать себя оскорбленным и требовать компенсации".

По мнению ученого, виктимизация стала универсальным средством и вышла далеко за пределы известных случаев домогательств на сексуальной или национальной почве.

"С такими эгоцентриками не сделаешь революции. Они являются гарантом того, что в существующем положении ничего не изменится", - пишет автор.

"Идеология личностной свободы без труда примиряется с ролью жертвы, революция превращается в цементирование статус-кво. Поэтому давайте быть бдительными. Только так можно избежать того, что сегодняшняя общественная борьба станет очередным поражением, вместо того чтобы действительно изменить что-то в ситуации господствующего угнетения", - пишет в заключение автор.