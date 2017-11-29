Принц откупился за миллиард долларов

"Арестованные представители высшей знати в Саудовской Аравии платят наследному принцу невероятные суммы. Действительно ли ведется борьба с коррупцией?" - задается вопросом Ульрих Шмид на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Смелая антикоррупционная кампания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, кажется, окупается", - пишет журналист. По сообщениям антикоррупционного комитета, принц Митаб бин Абдалла отпущен из заточения в Ritz Carlton в Эр-Рияде после уплаты 1 млрд долларов. Принц Митаб был главой мощной национальной гвардии, защищавшей королевскую семью и поэтому является исключительно важным человеком в саудовской системе власти. Принца обвиняли в растрате денежных средств.

"В антикоррупционной компании "Ritz" немногое можно измерить западными мерками, - замечает Шмид. - Ни арест, ни безрассудное задержание значительной части саудовской элиты не могли бы произойти в другой стране. Однако это бедуинская история, и принц Мухаммед, поставивший цель проведения экономических, общественных и религиозных реформ, кажется, добивается успеха с помощью своего крайне рискованного "саудовского гамбита", - рассуждает журналист.

Многие наблюдатели расценивают сделку с принцем Митабом как признак того, что "зачистка" постепенно близится к завершению. Как передает издание, две недели назад принц Мухаммед объявил, что большинство арестованных согласились вернуть государству часть "незаконных" доходов. Власти ожидают получить порядка 100 млрд долларов, также упоминалась сумма до 300 млрд долларов.

"Неудивительно, что принц и его окружение хотят быстрее завершить свою компанию", - считает Шмид. По его мнению, в этом деле много вопросов. В целом реакция общественности Саудовской Аравии была благосклонной, и принц заслужил аплодисменты, но, конечно, есть скептики, которые предполагают, что коррумпированными являются не только представители элиты, задержанные в Ritz, но и другие люди, входящие в окружение наследного принца. "Тезис о том, что в Эр-Рияде речь идет как минимум в равной степени о власти и о коррупции, до сегодняшнего дня не был опровергнут", - отмечает автор. При этом у кампании есть явно проблематичные аспекты. Например, замороженные денежные средства не имеют никакой ценности. В мягких креслах отеля Ritz по-прежнему сидят многие представители высших кругов, чьи иностранные инвестиции исчисляются миллиардами, и, если судьба представителей элиты будет поставлена под вопрос, это заблокирует деятельность их компаний, говорится в статье.

Деньгами многих задержанных, а также "незапятнанных" саудовцев управляют швейцарские банки, и, если подтвердится, что большая их часть имеет "криминальный" характер, Швейцарии придется "стоять у позорного столба", отмечает журналист.

По мнению автора, то, как отреагирует мир на происходящее в Эр-Рияде, должно оказать большое влияние на реформы. "Многое сейчас зависит от того, удастся ли принцу Мухаммеду направить в верное русло "консолидацию", которую он начал, и создать впечатление, что все это связано отнюдь не с борьбой за власть, а с законом и справедливостью", - считает журналист.

Принц известен не только тем, что хочет пробить себе надежную дорогу в регионе, но и тем, что "при случае подстраивает закон под свои потребности". Так, один из докладчиков ООН в этом году установил, что принц использует статьи законов, касающиеся борьбы с терроризмом, против активистов-правозащитников. "Произвол - это не лучшая основа для реформ", - пишет в заключение автор.