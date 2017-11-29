Путин - распорядитель игры в Сирии

Россия продвигает свои пешки для разрешения сирийского конфликта. И невелико число тех, кто в силах ей помешать, пишет обозреватель портала Slate.fr Даниэль Верне.

Владимир Путин провел удачную дипломатическую неделю. В понедельник, 20 ноября, он в своей резиденции в Сочи на берегу Черного моря принял Башара Асада, а через два дня устроил первую совместную встречу с турецким президентом Эрдоганом и иранским президентом Рухани, говорится в статье.

На повестке дня стояло будущее Сирии. Два года спустя после массированного вмешательства России в гражданскую войну, длящуюся шесть с половиной лет и унесшую жизни более 400 тыс. человек, глава Кремля занял позицию главного творца политических решений, считает автор.

"Путин хочет выиграть мир после того, как он выиграл войну, внеся решающий вклад в разгром оппозиции режиму диктатора Дамаска под видом борьбы против терроризма", - рассуждает Верне.

Дональд Трамп потерял интерес к Сирии, после того как создал впечатление, будто хочет туда ввязаться в апреле прошлого года, когда он осуществил авиаудар по сирийской военной базе вслед за использованием сирийским режимом химического оружия, говорится в статье автор. Это единичное решение не стало подтверждением политической воли, а еще больше подчеркнуло отсутствие стратегии. Что до европейцев, то уже долгое время никто в Сирии на них не полагается. Распорядителем игры является Москва, констатирует обозреватель.

Путин пригласил Асада в Россию, чтобы ему об этом напомнить, если он вдруг это позабыл, продолжает автор.

Но у главы Кремля был еще один месседж. Военная операция подходит к концу. "Теперь главным вопросом будет политическое урегулирование в Сирии", - сказал он своему должнику, ясно давая понять, что решения будет принимать не Асад, а тот, чья поддержка оставила его у власти, отмечает Верне.

За несколько месяцев до президентских выборов, намеченных на март 2018 года, Путин хочет избавиться от войны в Сирии. Сначала она принесла ему новый всплеск популярности и отвлекла внимание от вмешательства на Украине. Но дипломатический успех, свидетельствующий о возвращении России в число "великих", доставлял куда больше удовольствия, чем конфликт, в котором приходилось все больше увязать, пишет журналист.

Число российских жертв возрастает. Оно вызывает волну недовольства среди населения - поговаривают то ли о сотне, то ли о двух сотнях погибших - точная цифра держится в секрете, и семьи убитых солдат вынуждены хранить молчание, говорится в статье.

Неважно: война и без того не очень популярна, стоит дорого (примерно 3 млн евро в день), и ее продолжение благоприятствует внедрению и растущему влиянию Ирана в регионе, что не отвечает интересам России, утверждает автор.

Путин наметил проведение "Конгресса народов Сирии", призванного принять новую конституцию страны. Он должен был пройти 18 ноября в Сочи, но Турция выступила против присутствия сирийских курдов, которых сочла новым олицетворением PKK. Сейчас собрание перенесено на начало декабря, сообщает обозреватель.

Задача российской дипломатии - застать врасплох различные силы сирийской оппозиции режиму Асада, говорится в статье.

"Москва хотела, чтобы делегация включала близкую к ней группу "оппозиции" Асаду. Если бы Кремлю удалось собрать этот "Конгресс народов Сирии" до Женевы, то официальные переговоры под эгидой ООН стали бы просто показным мероприятием для легитимации соглашения, состряпанного Москвой", - предполагает Верне.

Препятствия на пути России обусловлены скорее расхождением интересов трех главных "союзников": Москвы, Тегерана и Анкары. Эрдоган одержим навязчивой идеей о курдах. Иранцы поддерживают Асада более непоколебимо, чем русские, поскольку боятся, как бы ослабление его власти со временем не привело к спаду их влияния в Сирии.

Зато Путин убедил Асада, что у того нет иного выбора, кроме как идти на уступки, говорится далее. Путин еще нуждается в нем в Дамаске, но его поддержка не является безоговорочной. Если Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую использование химоружия, это вовсе не означает, что она одобряет методы своего протеже. Она воспрепятствовала осуждению из соображений целесообразности, с тем чтобы ее подопечный сохранил хотя бы видимость международной легитимности, заявляет обозреватель.

А пока глава Кремля намерен продемонстрировать, что Россия снова стала великой державой, с которой надо считаться, что она способна вмешиваться военным путем, когда на кону стоят ее интересы, и достаточно влиятельна для того, чтобы находить выход из различных конфликтов, указывает автор.

После саммита в Сочи с Эрдоганом и Рухани Путин проинформировал Дональда Трампа (в какой-то мере свое альтер эго в качестве главы великой державы), саудовского короля Салмана и египетского маршала Сисси, - суннитских покровителей, а также Беньямина Нетаньяху, не желающего, чтобы шиитские ополчения базировались на Голанских высотах, на границе с Израилем. Ни один европейский руководитель не фигурировал в качестве его собеседников, и такой список свидетельствует о форсированном возвращении России в баланс сил на Ближнем Востоке, подытоживает Верне.