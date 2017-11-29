Сомнительные тайны

Коррупция проникла на Украине во все сферы жизни. Тот, кто борется с ней, должен ожидать больших неприятностей - и неважно, активист это или чиновник, пишет Sueddeutsche Zeitung.

По словам главы "Центра противодействия коррупции" (Antac) Виталия Шабунина, его организация столкнулась с целым рядом проблем. "Налоговые органы грозят Antac следственными действиями, близкие к правящим кругам парламентарии распространяют ложную информацию о сокрытии якобы поступающей из-за границы финансовой помощи. А один из высокопоставленных функционеров СБУ оплатил фиктивные акции протеста против Шабунина", - перечисляет автор публикации Флориан Хассель.

"После революции на Майдане (...) такие активисты, как Шабунин, сначала играли заметную роль. В Киеве они участвовали в написании законов и создании новых институтов. Шабунин стал одним из тех, кто занимался поиском не запятнавших свою репутацию следователей и прокуроров для создаваемого Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Начиная с 2016 года НАБУ проводит расследования в отношении подозреваемых в коррупции высокопоставленных чиновников и министров", - сообщает журналист.

"СБУ, в значительной степени нереформированный преемник советского КГБ, отвечает в числе прочего за экономические интересы государства, - говорится в статье. - Высокопоставленные чиновники ведомства не забывают при этом и о своих интересах. Глава СБУ Василий Грицак имеет виллу общей площадью в 413 кв. м. Зампред СБУ Павел Демчина, который должен выступать на передовой в борьбе с коррупцией, якобы проживает в общежитии СБУ, однако киевским журналистам удалось заснять его в шикарной вилле его подруги, которая к тому же владеет автомобилем Mercedes и джипом. Высокопоставленные сотрудники СБУ отказываются обнародовать свои состояния, как в обязательном порядке делают другие украинские чиновники. Их аргумент звучит так: их капиталы - государственная тайна".

"СБУ и Генпрокуратура контролируются людьми из окружения президента Порошенко, - пишет Хассель. - Ни президент, ни его окружение не заинтересованы, по всей видимости, в борьбе с коррупцией. Созданное для проверки деклараций о доходах Национальное агентство по предотвращения коррупции (НАПК) коррупцией не занимается, а, по словам руководителя одного из отделов агентства Анны Соломатиной, используется президентской администрацией против политических оппонентов".

Единственным независимым ведомством остается - пока - созданное под давлением США и ЕС НАБУ. "В марте 2017 следователи НАБУ арестовали Романа Насирова, который, будучи председателем комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, контролировал миллиардные денежные потоки. По подозрениям, в карманах Насирова в результате одной операции осело несколько десятков миллионов долларов. (...) Недавно из-за предполагаемых сомнительных манипуляций был арестован сын главы МВД. Однако, - признает автор, - аресты и подозрения - это одно, а выдвинутые обвинения - другое. Украинские суды, как правило, контролируются властью - и ни один министр или высокопоставленный чиновник эры Порошенко до сих пор в тюрьме не сидит".

По словам создателя аналитической системы YouControl Сергея Мильмана, его данные, которые он получает из открытых источников, были использованы в 1,5 тыс. расследованиях - в том числе касающихся отмывания денег. "Наша база данных демонстрирует информацию о налоговых задолженностях, офшорных компаниях, санкциях ЕС или ООН, судебные вердикты, - пояснил Мильман. - Если, допустим, в какой-то фирме всего два сотрудника, а она получает миллиардный госзаказ, это уже повод задуматься".

Подобную открытость, комментирует журналист, мало кто ценит. В марте в офисе Мильмана появились офицеры СБУ и конфисковали компьютеры, мобильные телефоны и наличность, обосновав свои действия "неразрешенным сотрудничеством с Россией и незаконным сбором информации". "Абсурдом" называет сам предприниматель подобные обвинения.

Подобный визит был нанесен сотрудниками СБУ и в редакцию новостного интернет-портала "Украинская правда" в связи с "раскрытием государственной тайны". Как поясняет автор публикации, речь идет о расследованиях интернет-портала предполагаемого факта коррупции в оборонной промышленности, к которому причастен один из давних бизнес-партнеров президента Порошенко. В ноябре с разоблачениями выступила сотрудница НАПК Соломатина, НАБУ взялось за расследование.

"В итоге: близкий к Порошенко генпрокурор Юрий Луценко, ведомство которого, как и он сам, находится в фокусе следствия, со своей стороны, инициировал расследование против главы НАБУ - якобы в связи с раскрытием гостайны. Кроме того, президент Порошенко подписал закон, дающий следователям лишь полгода на сбор информации - в случае фиктивных договоров или офшорных компаний этого срока недостаточно", - отмечает автор.