Немецкий канцлер Ангела Меркель - в центре внимания других стран

Недавно ее считали вождем Запада, а сейчас даже в Германии у канцлера нет большинства. О том, как относятся к Ангеле Меркель в других странах, рассказывают корреспонденты Tagesspiegel.

"Тяжелый процесс формирования правительства после выборов в Бундестаг 24 сентября сбивает с толку и вселяет неуверенность в политиков и СМИ зарубежных государств. Одни торжествуют, другие боятся нестабильности", - пишут авторы статьи.

Французы озабочены тем, что "символ стабильности" пошатнулся, ведь немецкий кризис затрагивает и Францию, и президента Макрона, "европейские планы" которого теперь заблокированы. Самую влиятельную некогда женщину французы видят ослабленной - и вместе с ней ослабленной считают Германию.

Однако для французов Меркель по-прежнему представляется очень сильной. В конце концов, ей уже несколько раз удавалось справиться с кризисами, говорится в статье.

Тем не менее, во Франции уже строят догадки, кто может стать преемником Меркель - называют Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Урсулу фон дер Ляйен. "Настоящей альтернативы некогда сильной Меркель во Франции пока не видят", - сообщает корреспондент Таня Кухенбекер.

Итальянские СМИ едины во мнении: речь идет о "сумерках канцлера", "падении милой Ангелы" (так высказался Джулиано Феррара в итальянской правоцентристской газете Il Foglio). "У нее не было плана в решении кризиса беженцев, она потерпела неудачу в климатической политике, недооценила опасность "Брекзита" и ничего не предпринимала против "инцеста" правительства и автоиндустрии вплоть до дизельного скандала", - считает корреспондент газеты Corriere della Sera Данило Таино.

Предусмотрительнее всех оказался бывший коллега Меркель, которого когда-то связывало с ней взаимное пренебрежение, говорится далее. Сильвио Берлускони, "мастер политического выживания", написал в Twitter: "В настоящий момент я не вижу в Европе другой якорь стабильности, кроме нее".

Что касается Великобритании, то здесь неудаче Меркель радовались ярые сторонники "Брекзита". "По их мнению, теперь в Германии царит правительственный кризис, а это может быть благоприятным для выхода Британии из ЕС", - сообщает Альберт Функ. Например, сложившуюся ситуацию можно использовать для того, чтобы уменьшить сумму счета за "Брекзит". "И вообще: правительственный кризис в Германии может отвлечь внимание от собственного кризиса, который продолжается с проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС в июне 2016 года", - отмечает журналист.

Меркель считается в Британии олицетворением немецкого прагматизма и политической стабильности. Так, публицист Саймон Дженкинс назвал ее "богиней здравого смысла".

"Также фрау канцлер рассматривают как силу, которая противостоит стремлению Франции к большему объединению ЕС. Если Макрон станет "главным европейцем", переговоры с партнерами ЕС могут осложниться", - передает издание опасения Лондона.

"Легенде Меркель пришел конец?" - задается вопросом турецкая газета Karar. Вероятно, так думают и политики в Анкаре. "По крайней мере, телефонная дипломатия президента Реджепа Тайипа Эрдогана после его встречи с коллегами из России и Ирана, Владимиром Путиным и Хасаном Рухани, позволяет сделать такой вывод", - отмечает журналистка Сюзанне Гюстен. После встречи Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом и Макроном, однако Меркель он не позвонил.

Образ Меркель в Турции основывался, прежде всего, на неоспоримости ее ведущей роли в Европе. "Однако сейчас этот образ пошатнулся. (...) Ввиду напряженности отношений между Германией и Турцией в последние месяцы сейчас турецкая околоправительственная пресса с определенным злорадством сообщает о том, что пребывание Меркель в кресле канцлера больше не является незыблемым", - передает издание.

Вскоре после провала переговоров о создании правящей коалиции в Германии российское агентство РИА "Новости" сообщило о "конце эры Меркель". "Желание - отец всех мыслей", - отмечает корреспондент Ютта Зоммербауер. В российских СМИ сильно критикуют миграционную политику канцлера, которую представляют как опасную и неразумную, а также решительное отношение Меркель к украинскому кризису и ее проевропейские позиции. "Любой удар по Меркель воспринимают с удовлетворением, поскольку тогда у Кремля возникает возможность ослабить проект "Европа", - пишет журналистка. Германия без Меркель, возможно, дала бы шанс для нового старта с политиком, придерживающимся менее строгих убеждений.

В США ситуация с немецким кризисом вызвала необычный расклад: как сторонники, так и противники традиционной западной политики рассматривают проблемы Меркель не как чисто немецкий феномен, но как изменения, которые несут последствия для всей Европы, пишет далее издание.

В правопопулистских СМИ о трудностях канцлера сообщают с удовлетворением. "Результат выборов в Бундестаг - это пощечина всей европейской системе власти", - приводит Томас Зайбер комментарий американской газеты New York Post.

"Китай рассматривает проблемы Ангелы Меркель в формировании нового правительства как очередное доказательство превосходства собственной политической системы", - отмечает корреспондент Бенедикт Фойгт.

"По словам китайских пропагандистов, демократические выборы благоприятствуют продвижению популистов и приносят с собой значительную неопределенность. Господство одной партии в социалистической системе, напротив, способствует стабильности", - передает издание.