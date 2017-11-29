"Макдональдс" накажут за жир

"Американская сеть быстрого питания "Макдональдс", а также "главный по жареной курочке" KFC могут скоро оказаться в списке "иностранных агентов", - сообщает московский корреспондент Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

После принятия в России закона об иностранных агентах, согласно которому СМИ, финансируемые из-за границы, могут быть признаны иностранными агентами, пришла очередь и ресторанов быстрого питания. В поле зрения депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышева в первую очередь попали "Макдональдс" и KFC.

"Законодательная инициатива уже в пути. 26-летний депутат хочет навсегда оградить россиян от западных жиров, будь они насыщенными или ненасыщенными, - с иронией сообщает автор. - В калорийном питании Чернышев усмотрел заговор Запада, который со своими биг-маками и куриными крылышками буквально вплотную подобрался к населению. Ожирение и вялость угрожают российской обороноспособности".

"В России, как в других местах, любят бургеры и куриные крылышки. Патриотический курс путинской эры мог помешать этому только в исключительных случаях", - пишет автор.

"Однако Чернышев не глупец, депутат от профашистских (так в оригинале. - Прим. ред.) либерал-демократов видит, что у граждан США появляется все больше жировых отложений. Он разоблачает "иностранных агентов" и оберегает национальное здоровье. Мальчишка держит ухо востро, ведь и жир относится к методам невоенного воздействия", - говорится в статье. По мнению Чернышева, серьезные последствия для здоровья замалчиваются в русскоязычной рекламе.

"И правда, новые пищевые привычки и малоподвижный образ жизни привели к проблемам избыточного веса и в России. Злые языки утверждают, что это может быть одной из причин, почему российские атлеты склонны использовать запрещенные препараты", - заключает Донат.