29 ноября 2017 г. Питер Фостер | Daily Telegraph Эксклюзив: Великобритания и ЕС согласовали закон о "Брекзите" "Переговорщики от Великобритании и ЕС достигли договоренности по так называемому закону о "Брекзите", создав условия для возможного прорыва в ходе переговоров, назначенных на декабрь этого года, как удалось выяснить The Telegraph, - сообщает корреспондент газеты Питер Фостер. - Источники с обеих сторон подтвердили, что достигнуто принципиальное соглашение по поводу требования ЕС выплатить ему 60 млрд евро перед важнейшей встречей Терезы Мэй и Жана-Клода Юнкера (президента Еврокомиссии), назначенной на следующий понедельник". "Два источника подтвердили, что условия согласованы на встрече в Брюсселе в конце прошлой недели после интенсивных обсуждений по неофициальным каналам под руководством Оливера Роббинса, главного британского переговорщика по "Брекзиту", - говорится в статье. - Насколько известно The Telegraph, окончательная сумма, которую сознательно оставили открытой для интерпретации, будет между 45 и 55 млрд евро - в зависимости от того, как каждая сторона рассчитывает результат с помощью согласованной методологии". "Это означает, что окончательная сумма будет гораздо больше 20 млрд долларов, изначально предложенных Мэй для достижения "достаточного прогресса" во время ее флорентийской речи. Предварительно установленная сумма британской выплаты, до вычетов, составляет предположительно 100 млрд евро", - указывает автор. "Хотя остается правдой, что "ничего не согласовано, пока всё не согласовано", источники сообщают, что после этого прорыва во вопросу выплаты остается преодолеть только два крупных препятствия, чтобы добиться прогресса, когда Европейский совет будет заседать 14-15 декабря", - передает журналист. "Теперь ожидается, что британское предложение по трем пунктам - деньги, права граждан и Северная Ирландия - будет озвучено Мэй 4 декабря, чтобы дать возможность Мишелю Барнье, главному переговорщику от ЕС, дать свою рекомендацию по "достаточному прогрессу", - говорится в статье. - Если Барнье даст зеленый свет, встреча послов ЕС, запланированная на 6 декабря, будет использована для составления руководства для декабрьского саммита Евросовета. Вероятно, Европарламент проголосует по собственной резолюции по "достаточному прогрессу" 13 декабря". "Точный размер британской выплаты не будет рассчитываться вплоть до самого ее выхода из ЕС: насколько понимает The Telegraph, ЕС сейчас обсуждает, как сделать обтекаемым окончательный закон, чтобы помочь Мэй преодолеть политическую оппозицию сторонникам "Брекзита", - сообщает Фостер. Источник: Daily Telegraph