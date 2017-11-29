Чего боится Владимир Путин? Своего собственного народа

"Кажется, будто Владимир Путин шагает по миру как политический Голиаф, этакая смесь Петра Великого и Иосифа Сталина. Будь то в Сирии или на Украине, российский президент демонстрирует силу, и мир, похоже, дрожит в тревоге", - пишет в американском журнале Time Марвин Калб, старший советник Пулитцеровского центра освещения кризисов. "Теперь практически нет сомнений в том, что Путин путем умелых маневров вернул Россию на позицию мировой значимости после краха СССР в 1991 году, который он назвал "величайшей геополитической катастрофой века", - отмечает автор. - Он влил миллиарды долларов в модернизацию своей военной машины и погрузился в увлекательный, но темный мир технологий новых медиа, превратив их в грозное оружие политической войны".

"В то время как успех Путина делался очевидным, его неудачи помещались на задний план, где они закипают в гневе и разочаровании, - говорится в статье. - Начнем с экономики. Она находится в стагнации из-за скатывающихся цен на нефть и западных санкций, наложенных в 2014 году после того, как Россия захватила Крым и спровоцировала мятеж на юго-востоке Украины". К данному моменту мятеж на Украине зашел в тупик, а конфликт стал затратным и нескончаемым предприятием, пишет Калб. "Российское вмешательство в сирийскую гражданскую войну действительно создало трудности для США - и спасло режим Башара Асада - но оно чревато опасностью более широкого конфликта, возможно, при участии США, - продолжает автор. - Русские начали задаваться вопросом: а стоит ли это того?"

"Если, согласно исследователям общественного мнения, рейтинги поддержки Путина превышают 80%, встает вопрос: зачем беспокоиться? - говорится далее. - Но Путин обеспокоен и глубоко. Свидетельство этого содержится в создании 5 апреля 2016 года российской Национальной гвардии, внутренних сил, насчитывающих, по оценкам, 350 тыс. военнослужащих, верных лишь Путину. Генерал, руководящий Нацгвардией, - это Виктор Золотов, многолетний личный телохранитель Путина".

Зачем Путину понадобилась мощная "преторианская гвардия"? - задается вопросом Калб. "Изучение этого человека явно свидетельствует: что бы ни говорили опросы, Путин испытывает глубокий страх перед своим собственным народом, - пишет автор. - Он боится, что однажды народ восстанет против него, как восстал против правительства 100 лет назад, 7 ноября 1917 года".

"Путин может расхаживать с самодовольным видом по мировой сцене, но создание его гвардии выдает тот факт, что его снедают сомнения в своем политическом долголетии, - пишет журналист. - У царя Николая II тоже была такая гвардия, она называлась okhrana. Она защищала этого правителя до 1917 года, а потом российский народ сказал: "Хватит". Как раз это слово Путин не желает слышать в ближайшее время".