29 ноября 2017 г. Роджер Бойз | The Times Ближневосточная игра Путина делает из американцев дураков "У Владимира Путина есть один принцип: ни за что не давать запутанной войне пройти даром. Продолжающееся два года российское вмешательство в Сирии обошлось в 2,5 млн долларов в день, и этой осенью Москва потеряла одного из своих лучших генералов, командовавших (простите, "помогавших советом") войскам Башара Асада, но война стала золотой жилой для кремлевских торговцев оружием. Кампания, которая, предположительно, ведется против "Исламского государства"*, позволила Москве испытать не менее 600 отдельных видов вооружений", - пишет обозреватель британской The Times Роджер Бойз. "Победа Путина выглядит так: Асад остается у власти, пока Кремль не найдет ему подходящую замену; Россия расширяет свою военно-морскую базу в Тартусе так, чтобы она смогла вместить в себя дюжину военных кораблей; она также получает решающий голос в вопросе, кто будет представлять оппозицию на будущих переговорах за круглым столом. Америка и ЕС оплатят счет за реконструкцию разрушенной сирийской инфраструктуры. Через какое-то время США, шаг за шагом, уйдут с Ближнего Востока", - рассуждает автор. Как удалось так основательно одурачить США? "Это началось, когда Барак Обама недооценил экспертные знания Путина по Ближнему Востоку, - полагает Бойз. - У бывшего офицера КГБ был ментор в лице бывшего руководителя разведки и премьер-министра Евгения Примакова". "Именно Примаков предупредил Путина об опасностях демократических революций в Центральной Азии, о том, что Чечня нуждается в жестоком сатрапе, а также о срочной необходимости формировать альянсы, расшатывающие влияние США в Ираке", - говорится в статье. Поведение Америки во время "арабской весны" смутило Кремль, пишет Бойз. "Это точно соответствовало всем самым страшным для Путина (и Примакова) сценариям: США и их союзники прилагали все усилия для незаметной изоляции и сдерживания российской власти. Сирия стала местом, где эту обратную волну следовало остановить", - утверждает обозреватель. "Многие, включая меня, думали, что вмешательство Путина в Сирии было продуманным маневром, отвлекающим от незавершенной войны на Украине. Это было ошибкой", - признает автор. "Его борьба в поддержку сирийского режима стала способом сигнализировать Белому дому: если у него кишка тонка вести войну, то он должен прекратить спонсировать диссидентские организации, расширяя НАТО в направлении российских границ", - полагает Бойз. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Times