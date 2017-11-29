Северокорейские ракеты теперь способны достичь любой точки земного шара

Северокорейское ракетное испытание, прошедшее в ночь на среду, изменило ситуацию в мире: в области ракетных технологий Ким Чен Ын может теперь соперничать с Америкой, Китаем и Россией. Германия становится достижимой целью для ракет Пхеньяна - наконец пришло время отнестись к северокорейской проблеме всерьез, уверен обозреватель Die Welt Торстен Крауэль.

Полет межконтинентальной ракеты продлился 54 минуты, максимальная высота составила 4,5 тыс. км, дальность полета - порядка 960 км, сообщает издание.

"Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" с дальностью действия порядка 13 тыс. километров означает следующее: теперь Ким Чен Ын может взять на прицел на востоке не только Японию или Гуам, но и всю территорию США", - говорится в статье.

На западе, продолжает автор, ракеты Пхеньяна смогут достичь не только Китая или Казахстана: "на мушке могут оказаться Германия и вся Европа - и даже все соседние регионы вплоть до Тенерифе и островов Зеленого Мыса".

"Последняя коммунистическая диктатура, единственная страна, сохраняющая приверженность сталинистским партийный ритуалам, поднялась на один уровень с Америкой, Китаем и Россией, - отмечается в статье. - По крайней мере, Ким не далек от того, чтобы окончательно обосноваться на этом пьедестале".

"Незадолго до падения в Японском море баллистическая ракета распалась, по некоторым данным, на три части. Правда и в том, что запущенная в сторону Европы ракета должна пролететь сначала над территорией северо-восточного Китая и практически над всей территорией РФ - опасная провокация как в политическом, так и в дипломатическом плане, против единственных соседей, поддерживающих мало-мальски плодотворные отношения с режимом в Пхеньяне", - указывает Крауэль.

"Однако династия Кимов, во-первых, каждый раз доказывала, что не боится совершать безумства в классическом понимании внешнеполитических норм. Во-вторых, Пхеньян недавно впервые вполголоса пригрозил НАТО, когда альянс провел учения по противоракетной обороне у берегов Шотландии", - напоминает автор.

"В-третьих, - продолжает журналист, - северокорейская ядерная боеголовка будет представлять угрозу и в том случае, если взорвется на высоте 2 км в распавшейся на части ракете. В-четвертых, если учитывать, в каком темпе развиваются ракетные технология Кима (неважно, с чьей научной поддержкой), складывается впечатление, что ракеты Пхеньяна скоро перестанут разваливаться в воздухе".

Стоит ли ждать после запуска межконтинентальной ракеты нового испытания водородной бомбы? - задается вопросом автор публикации. "Если мы должны будем начать войну, чтобы положить всему этому конец, мы сделаем это. Если войне с Северной Кореей суждено начаться, то только потому, что Северная Корея ее спровоцировала", - заявил CNN сенатор-республиканец Линдси Грэм после очередного ракетного испытания Пхеньяна.

"Америка - член НАТО. Ракетные испытания, которые проводит Ким, - это еще не доказательство способности Северной Кореи нанести первый удар по Европе, однако альянсу и, в частности, Германии, не может быть безразлично то, что планирует и делает Пхеньян", - резюмирует автор статьи.