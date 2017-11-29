Сирия: до мира бесконечно далеко

В Женеве и Сочи обсуждается будущее Сирии. Даже если с военной точки зрения вопрос выглядит решенным, стабильный послевоенный порядок не предвидится еще долго, пишет Die Zeit.

Во вторник в Женеве стороны конфликта собрал спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура, называющий себя "хроническим оптимистом", отмечает автор публикации Мартин Гелен.

В отличие от предыдущих безрезультативных попыток, на сей раз в Женеву удалось привлечь и представителей сирийской оппозиции. "Представители сирийского правительства намерены приехать в Женеву лишь в среду - сирийский режим мнит себя победителем и до сих не видел причин для компромисса", - говорится в статье.

"Ситуация вскоре может измениться. То, насколько далеко в переговорах смогут зайти переговорщики Асада, будет решаться не в Женеве, а в Сочи. В ближайшие выходные все стороны снова отправятся к Владимиру Путину на черноморское побережье, чтобы обсудить там послевоенное будущее с Россией, Ираном и Турцией. После этих переговоров все снова вернутся в Швейцарию - результаты договоренностей должны быть узаконены в Женеве", - поясняет автор статьи.

Оба раунда - сочинский и женевский - имеют как внутреннюю, так и внешнюю стороны. Несмотря на явное поражение ИГИЛ*, в Сирии режим продолжает изо дня в день бомбить собственное население. "С внешней стороны США и Европа (...) фактически исключены из переговорного процесса и дают карт-бланш в сирийской дипломатии России. США не были задействованы в предварительных переговорах в Сочи. Президент Путин проинформировал своего американского коллегу об их результатах постфактум по телефону", - отмечает Гелен.

"Среди региональных игроков, - продолжает журналист, - тон задают Иран и Турция, в то время как перед Саудовской Аравией стоит задача перетасовать вечно конфликтующие оппозиционные силы и сдерживать их. Турция отказалась от своей цели свергнуть Асада и теперь просто хочет завершить войну по соседству. Иран не против повоевать еще, в то время как российский президент в преддверии президентских выборов в марте 2018 года хотел бы продемонстрировать своему народу хотя бы частичный вывод вооруженных сил из Сирии". "В настоящее время Москва хочет, в первую очередь, сохранить Сирию как государство, обеспечить себе возможность длительного военного присутствия там и не отдать страну полностью иранским военачальникам", - добавляет автор.

Москва при этом уже несколько месяцев дает понять, что не находится целиком в услужении Асада, да и умеренная часть иранского руководства неоднократно в резкой форме критиковала газовые атаки, устроенные режимом. Сирийская оппозиция в своей новой форме также, по всей видимости, готова мириться с временным присутствием Асада, говорится в статье.

"Люди Асада попытаются обеспечить своему диктатору единовластное правление на максимально долгий срок. Поддержит их в этом разве что религиозно-консервативный истеблишмент Ирана, - пишет Гелен. - Россия и Турция хотят подвести черту под кровавой драмой и берут в расчет нахождение Асада у власти лишь на переходный период".

Де Мистура, со своей стороны, неустанно говорит о том, что постепенное возращение к мирной жизни возможно лишь при участии оппозиции и при условии политической трансформации Сирии.

По мнению автора статьи, "должны пройти десятилетия, прежде чем население истерзанной войной Сирии найдет пути к примирению и залечит раны. Многие тысячи противников режима пропали без вести и томятся в тюрьмах. Большинство беженцев в соседних странах и Европе не вернутся на родину, пока у власти находится Асад и его сторонники. Среди тех, кто остался, царят ненависть и недоверие, что делает немыслимым мирное сосуществование в рамках единой нации", - считает Гелен.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.