Петр Порошенко: "Не верьте путинскому вранью"

В интервью Bild президент Украины говорит об агрессии со стороны России и своих надеждах, связанных с Германией.

"Не верьте тому вранью, которое исходит из уст Путина. Все это просто смешно! Помните, как он рассказывал миру, что в Крыму нет российских военных или что их нет на Восточной Украине? А отравление бывшего двойного агента в Солсбери? Теперь он опять рассказывает всему миру сказки", - говорит Порошенко, комментируя распространяемую Москвой информацию о том, что инцидент в Керченском проливе - часть предвыборной кампании Порошенко.

"Наши корабли соблюдали международное право. Мы предоставили все доказательства того, что именно российские военные атаковали наших моряков", - говорит президент.

"Ситуация 2014 года повторяется: Путин хочет аннексировать еще одну часть территории Украины и ведет себя при этом точно так же, как четыре года назад", - отмечает собеседник Bild.

"Путин, сам себя считающий императором, полагает, что его империя не может функционировать без Украины, он видит в нас свою колонию. (...) Но с того момента, как я нахожусь у власти в стране, Украина перестала быть колонией. Путин ненавидит саму мысль о том, что Украина хочет стать частью ЕС или НАТО. Именно поэтому мы то и дело сталкиваемся с российской агрессией; кроме того, в нашем распоряжении есть данные, указывающие, что Путин может планировать и наземное наступление. Мы предоставили соответствующие снимки со спутников своим партнерам", - говорит украинский президент.

"Германия является одним из ближайших союзников Украины, - замечает Порошенко. - И мы надеемся, что государства НАТО готовы отправить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность".

"Единственный понятный ему [Путину] язык - это сплоченность западного мира", - уверен президент.

"Мир должен выступить единым фронтом; нам незамедлительно нужны новые санкции на фоне невероятной российской агрессии", - продолжает он.

"Я не хочу войны, то, чего я хочу, - это мира для нашей страны. Если Путин уведет свои войска от границы, мы тут же отменим военное положение. К сожалению, мало надежд на то, что Россия остановит свою агрессию".

Каких действий он ждет от канцлера Меркель? "Канцлер - большой друг Украины. В 2015 году она уже спасла нашу страну Минскими переговорами, и теперь мы надеемся на то, что вместе с нашими союзниками она еще раз нас поддержит", - отмечает в заключение президент Украины.