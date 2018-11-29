Продовольственные системы становятся все более уязвимыми для природных катаклизмов

Выбросы углекислого газа ускоряют климатические изменения и подвергают посевы большему риску погодных катаклизмов, утверждают ученые

В новом докладе, подписанном 130 британскими учеными, говорится, что продовольственные ресурсы становятся все более уязвимыми для природных катаклизмов. Об этом сообщает Daily Mail.

"Ученые указывают на необходимость сокращения спроса на высококалорийные продукты и уменьшения пищевых отходов. Кроме того, эмиссии от глобальной продовольственной индустрии ускоряют климатические изменения", - пишет газета.

"В то же время человечество по-прежнему не достигает продовольственных целей, и число страдающих от недоедания людей неуклонно растет", - добавляет издание.

Новый доклад обнародован за несколько дней на 24-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Ученые призывают мировых лидеров начать движение в сторону систем, не причиняющих ущерб климату, - отмечается в публикации. - По словам ученых, жизненно важно улучшить питание людей как ради общественного здоровья в целом, так и ради экологии, так как спрос на высококалорийные источники питания продолжает расти".

Сокращение потребления мяса принесет пользу общественному здоровью и климату, убеждены ученые.