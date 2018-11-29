Крымский конфликт - это наркотик Путина. Почему милитаристские настроения могут выйти из-под контроля

"Тот, кто понимает русский язык, обладает нормальным чувством справедливости и бегло посмотрит в эти дни московское государственное телевидение, вряд ли сможет избежать возмущения, - пишет на страницах немецкого издания Focus Борис Райтшустер. - Украина якобы намеренно спровоцировала Россию (...), сообщают взволнованным голосом с ноткой возмущения ведущие новостей".

"Эта милитаризация и ментальная мобилизация наводят на меня страх, мы наблюдаем это на протяжении нескольких лет, но в эти дни мы переживаем новую кульминацию, - предостерегает Андрей Липский, заместитель главного редактора оппозиционной "Новой газеты". - Я вижу опасность, что эти милитаристские настроения могут выйти из-под контроля".

"Особенно тревожным, с точки зрения Липского, является то, что и у российского президента Владимира Путина, и у его украинского коллеги Петра Порошенко есть мотивы для того, чтобы с помощью внешнеполитической эскалации отвлечь внимание от внутренних проблем, - передает журналист. - Путин, по словам публициста, годами использовал конфликт с Украиной в качестве "наркотика" для националистического ликования и собственной популярности, а так как эффект этого наркотика спадает, есть соблазн увеличить дозу. Порошенко, в свою очередь, за пару месяцев до президентских выборов переживает бедственное положение и срочно нуждается в чудодейственном средстве".

"Россия давно ведет себя вызывающе в Азовском море и прямо-таки систематически нарушает действующие правовые предписания", - подчеркивает Райтшустер, напоминая, что Крым, согласно нормам международного права, принадлежит Украине, а заключенный в 2003 году договор предусматривает свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

"Именно по этой причине важно, чтобы Запад занял однозначную позицию: права и договоры необходимо соблюдать. Российские оппозиционные политики, например, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов, предостерегают: Путин использует ситуацию в кризисном регионе, чтобы проверить, как далеко Запад даст ему зайти - в нарушении действующего права и применении военной силы", - говорится в статье.

"Именно поэтому многие сигналы, поступающие сейчас из столиц между Вашингтоном и Берлином, настолько опасны, - отмечает журналист. - Например, когда правительство ФРГ призывает обе стороны к разрядке, кажется, будто об однозначной правовой ситуации ему известно так же мало, как и о том, что в конфликте с 2014 года Россия атакует соседнюю страну, а не наоборот. Фактически Берлин тем самым призывает к разрядке жертву агрессии - это циничная политика закрытых глаз".

Политика умиротворения "пожароопасна", уверен Райтшустер. "Возможно, Путин иногда и действует, исходя из чувства униженности и обиды. Но даже если он не всегда поступает рационально (...), все говорит о том, что шеф Кремля не планирует больших захватнических войн и не готов рисковать головой ради себя и своей страны. (...) Намного более реалистичным является тезис бывшего замминистра Милова о том, что Путин прощупывает границы. И если Запад ему их не покажет, то это напрямую воодушевит Путина к их нарушению", - полагает журналист.

"Сила Путина заключается именно в этой слабости Запада, - подчеркивает автор. - Вместо политики коротких пасов и "незамечания" мы должны преследовать двойную стратегию: занять четкую позицию относительно нарушений права и агрессии. И одновременно показать Москве перспективу сближения, даже тесного сотрудничества. В случае, если она вернется в правовое поле".

"Я боюсь, что между Киевом и Москвой дело дойдет до эскалации, которой никто не хочет, но которую никто больше не может остановить", - предостерегает Андрей Липский из московской "Новой газеты". И напоминает об опыте Первой мировой войны: тогда многие тоже слишком долго закрывали глаза, и развился импульс, который в итоге никто больше не смог контролировать и который привел к войне", - пишет Райтшустер в заключение.