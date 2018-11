29 ноября 2018 г. Генри Фой и Роман Олеарчик | Financial Times Россия и Япония двигаются в сторону разрешения диспута по Курильским островам "Переговоры между Японией и Россией вокруг четырех спорных островов вошли в новую фазу, утверждают дипломаты, близкие к переговорам", - пишет газета Financial Times, добавляя, что Синдзо Абэ и Владимир Путин готовятся встретиться на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в субботу. "Обе стороны, похоже, сделали шаги к сближению на встрече в этом месяце в Сингапуре, и сейчас участники переговоров предпринимают серьезные усилия по изучению возможности сделки, - пишет газета. - Абэ, как ожидается, посетит Россию в январе". "Однако аналитики предупреждают, что шансы на успех по-прежнему малы, и общественное мнение в России и в Японии по-прежнему разделяет пропасть. Кроме того, нельзя не учитывать ряд обременительных условий, которые Москва наложит, если действительно будет готова вернуть какие-либо острова Курильской гряды". "Японо-российский саммит в Сингапуре открыл новую страницу в истории, - уверен Мунео Сузуки, бывший японский парламентарий, который посвятил свою карьеру этому диспуту. - Я полагаю, этот вопрос может быть разрешен только Синдзо Абэ и Владимиром Путиным. Если он не будет решен сейчас, то не будет решен никогда". Согласие на переговоры на основе декларации 1956 года - это изменение в позиции Японии, согласно которой одномоментно должно быть возвращены все четыре острова. "Абэ занимает намного более мягкую позицию, чем все, что мы видели до этого по этому вопросу", - говорит Джеймс Браун, эксперт по японо-российским отношениям в Университете Темпл в Японии. Такой подход повысил вероятность сделки "сначала два острова", согласно которой Россия возвращает острова Шикотан и Хабомаи, а переговоры по двум более крупным островам продолжаются, или решение "два плюс альфа", согласно которому Россия возвращает два маленьких острова, разрешая совместную экономическую деятельность и открывая свободный доступ на более крупные острова. "Путин дал понять, что до начала переговоров по будущему Курил должен быть заключен мирный договор, что означает, что, прежде чем вступить в переговоры по потенциальной передаче, Японии придется признать то, что Москва владеет островами", - говорится в публикации. Но, как считает Джеймс Браун, "переговоры будут продолжаться, и продолжаться, и продолжаться, и в итоге время Абэ закончится. Действительно ли Россия хочет разрешения этого диспута - вот вопрос". "У Абэ осталось менее трех лет у власти, - напоминает издание, - и он отчаянно хочет, чтобы сделка с Россией осталась его наследием. Для Путина же переговоры могут продолжаться бесконечно". Источник: Financial Times