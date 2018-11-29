Как парижское метро борется со зловонием

RATP, оператор общественного транспорта Парижа и его пригородов, - одна из крупнейших компаний в Европе в данной отрасли. Однако, несмотря на внушительную работу, которую проделывает оператор, доставляя ежедневно миллионы людей из одной точки в другую, парижане часто высказывают недовольство общественным транспортом, пишет журналист Handelsblatt Томас Ханке.

Одно критическое замечание повторяется снова и снова: во многих переходах и на вокзалах Парижа стоит сквернейший запах. "Причина проста: преимущественно в холодное время года многие бездомные ночуют в переходах метро и в зданиях пригородных железнодорожных вокзалов. Свою большую или маленькую нужду они справляют прямо на месте", - поясняет журналист.

"Мы составили карту мест с особенно едкими запахами", - рассказала недавно глава RATP Катрин Гиюар. "Однако, несмотря на упорные поиски, Handelsblatt не удалось раздобыть себе экземпляр", - отмечает издание.

На осажденных участках зловонного фронта Гиюар использует силы специального назначения предприятия Atmosphère Diffusion, продолжает Ханке. "Обычно с ольфакторными проблемами пытаются бороться с помощью приятного аромата. Но в результате чаще всего пахнет туалетом и ароматическими палочками. Atmosphère Diffusion, наоборот, нейтрализует запахи", - говорится в статье.

"Мы распыляем холодный, сухой газ, молекулы которого связываются с плохо пахнущими частицами и обезвреживают их", - поясняет Беатрис Аттард, руководительница компании. Распылители установлены уже на четырех станциях метро.

"Интересно, удастся ли RATP победить таким образом обонятельного монстра. Время поджимает: зима стоит на пороге, а с ее наступлением и многие вокзалы превратятся в нелегальные общие спальни", - пишет Ханке.