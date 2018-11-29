"Циничная и опасная игра" в Азовском море

Пространство Азовского моря становится третьим очагом российско-украинского конфликта, после Крыма и Донбасса, отмечает западная пресса. Киев и Вашингтон изобличают "ползучую аннексию" России, а Порошенко призывает не верить "тому вранью, которое исходит из уст Путина". Однако, по мнению обозревателей, инцидент в Керченском проливе выгоден и Порошенко, который хочет разыграть военную карту в электоральных целях. О том, "почему милитаристские настроения могут выйти из-под контроля", пишет Focus, вспоминая об опыте Первой мировой войны.

В интервью Bild президент Украины говорит об агрессии со стороны России и призывает не верить "тому вранью, которое исходит из уст Путина".

"Ситуация 2014 года повторяется: Путин хочет аннексировать еще одну часть территории Украины и ведет себя при этом точно так же, как четыре года назад", - отмечает собеседник Bild.

"Путин ненавидит саму мысль о том, что Украина хочет стать частью ЕС или НАТО. Именно поэтому мы то и дело сталкиваемся с российской агрессией; кроме того, в нашем распоряжении есть данные, указывающие, что Путин может планировать и наземное наступление. Мы предоставили соответствующие снимки со спутников своим партнерам", - говорит украинский президент.

"Германия является одним из ближайших союзников Украины, - замечает Порошенко. - И мы надеемся, что государства НАТО готовы отправить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность".

"Мир должен выступить единым фронтом; нам незамедлительно нужны новые санкции на фоне невероятной российской агрессии", - призывает Порошенко.

По мнению немецкой Sueddeutsche Zeitung, война служит поводом для затягивания внутриполитических реформ на Украине. Президентские выборы из-за введенного военного положения не переносятся, однако нынешняя ситуация может навредить и без того шаткой украинской демократии, пишет автор статьи Флориан Хассель.

"Президент Украины Петр Порошенко и его приближенные затеяли циничную и опасную игру в Азовском море. Для них речь идет о борьбе за власть в Киеве. Никто не спорит, российская оккупация Крыма и агрессивные действия Москвы против украинских кораблей - насмешка над законом. Однако многое говорит в пользу того, что инцидент был спровоцирован именно украинской стороной - для того, чтобы непопулярный в народе президент Порошенко смог ввести военное положение. Для него это надежный путь добиться переизбрания 31 марта 2019 года", - отмечает журналист.

"Порошенко будет использовать военное положение для затягивания антикоррупционных реформ, в которых страна остро нуждается, а также для того, чтобы объединить вокруг себя украинцев заявлениями о нападении со стороны России", - продолжает Хассель.

"Военная карта становится последней и в игре с западными партнерами, в глазах которых Порошенко дискредитирован из-за нежелания проводить необходимые реформы", - пишет журналист.

"Крымский конфликт - это наркотик Путина", - гласит заголовок немецкого издания Focus. О том, "почему милитаристские настроения могут выйти из-под контроля", пишет журналист Борис Райтшустер.

"Эта милитаризация и ментальная мобилизация наводят на меня страх, мы наблюдаем это на протяжении нескольких лет, но в эти дни мы переживаем новую кульминацию, - предостерегает Андрей Липский, заместитель главреда оппозиционной "Новой газеты". - Я вижу опасность, что эти милитаристские настроения могут выйти из-под контроля".

Особенно тревожным, с точки зрения Липского, является то, что и у Путина, и у Порошенко есть мотивы для того, чтобы с помощью внешнеполитической эскалации отвлечь внимание от внутренних проблем, передает журналист.

"Россия давно ведет себя вызывающе в Азовском море и прямо-таки систематически нарушает действующие правовые предписания", - подчеркивает Райтшустер.

"Российские оппозиционные политики (...) предостерегают: Путин использует ситуацию в кризисном регионе, чтобы проверить, как далеко Запад даст ему зайти - в нарушении действующего права и применении военной силы", - говорится в статье.

Политика умиротворения "пожароопасна", пишет Райтшустер, отмечая, что Запад должен "преследовать двойную стратегию: занять четкую позицию относительно нарушений права и агрессии. И одновременно показать Москве перспективу сближения, даже тесного сотрудничества. В случае, если она вернется в правовое поле".

"Я боюсь, что между Киевом и Москвой дело дойдет до эскалации, которой никто не хочет, но которую никто больше не может остановить", - предостерегает Андрей Липский, напоминая о печальном опыте Первой мировой войны.

"Военно-морское столкновение поднимает ставки в преддверии встречи Трампа с Путиным" - сообщает в заголовке The New York Times.

"Вооруженный захват Россией трех украинских судов за несколько дней до запланированной встречи двух лидеров в кулуарах заседания "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе угрожает в корне изменить планы Трампа по развитию плодотворных отношений с Путиным и может углубить возобновившуюся напряженность между бывшими соперниками по холодной войне", - говорится в публикации.

"Парламентарии повысили градус дискуссий, заявив, что подход Трампа стал сигналом того, что Путин может делать все что захочет и ему ничего за это не будет, - говорится в статье. - Без более значимого сдерживания, предупредили они, Россия может фактически заявить о контроле Азовского моря, так же как она аннексировала Крым в 2014 году. Группа сенаторов, включающая представителей обеих партий, представила резолюцию, в которой призвала Трампа выразить жесткую оппозицию российской агрессии".

"Вопрос в том, чего хочет Трамп", - отмечает журналист Питер Бейкер.

Исследователь Французского института международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан в интервью Le Monde анализирует цели и задачи конфронтации между Украиной и Россией.

"Этот инцидент (...) связан с тем, что официальный статус Азовского моря, которое должно быть доступным для украинских кораблей, больше не соответствует действительности, сложившейся на месте: Москва фактически взяла его под контроль после строительства Керченского моста (...). Уже начиная с весны, Киев и Вашингтон изобличают "ползучую аннексию" Азовского моря Россией. Это морское пространство становится третьим очагом российско-украинского конфликта, после Крыма и Донбасса", - отмечает эксперт.

"У Украины нет средств для "полномасштабной войны" [упоминаемой Петром Порошенко] против России: она рискует утратить в ней свой суверенитет и свое существование в качестве независимого государства. Все же нельзя исключить того, что в будущем не будут происходить другие инциденты такого рода", - полагает Кастуева-Жан.

"Большинство западных правительственных канцелярий осудили российское поведение и призвали к деэскалации. Однако Киев ожидал от своих западных партнеров более жесткой реакции, которая материализовалась бы в безусловную поддержку ими украинской позиции, а также в большую решительность и новые санкции против Москвы", - указывает эксперт.

"Сегодня в вопросах применения силы Москва ведет себя без комплексов. Кремль понимает, что ни одно государство не захочет подставляться ради защиты свободы навигации в этой части света. Никто не выйдет за пределы формальных заявлений", - утверждает эксперт.

"В то же время внутри страны Владимир Путин переживает определенный спад популярности и может ухватиться за такую напряженность, чтобы мобилизовать общественное мнение", - поясняет аналитик.

"Новый эпизод конфронтации эксплуатируется внутри страны не только в России. Киевская власть на местах делает это в такой же степени, если не больше", - анализирует эксперт.