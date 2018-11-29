Иммиграция: Восточная Европа отказывается от мультикультурной модели

Раскол между Восточной и Западной Европой по миграционному вопросу углубился до такой степени, что становится экзистенциальным, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Падение Берлинской стены и вхождение стран Восточной Европы в Евросоюз должно было превратить их в братьев-близнецов государств-основателей, готовых глазом не моргнув присоединиться к их политическому выбору и взглядам на современное общество. По крайней мере, долгое время в это верили и на это надеялись многие политические деятели западной части континента, отмечает журналистка.

"Но для нас, венгров, коммунистическая диктатура по-прежнему остается болезненной раной!" - напоминает Юдит Варга, госсекретарь Венгрии по европейским делам, в дебатах пресс-клуба Club Grande Europe на тему "Европейский раскол Восток-Запад".

Железного занавеса больше не существует, но различия, разъединяющие две части Европы, остаются, говорится в статье. "После пятидесяти лет коммунизма страны Востока вдруг обнаружили сильно изменившуюся Западную Европу", - поясняет Шанталь Дельсоль, профессор политической философии. И эти изменения им не понравились.

И если "клубком змей" в Европе стала иммиграция, то это неслучайно, полагает Шанталь Дельсоль. "Страны Центральной Европы привязаны к своим корням и к идее родины. В коммунистическую эпоху их спасла именно культура. Они не согласны с тем, что христианские истоки Европы могут быть уничтожены", - продолжает философ.

"Нам не нужна мультикультурная модель. Мы отказываемся от культурного релятивизма, делающего все культуры равноправными. И когда европейскому порядку бросают вызов мигранты, стремящиеся его пересмотреть, мы считаем себя вправе этому противостоять!" - утверждает заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманский на том же заседании пресс-клуба Club Grande Europe.

При этом, в отличие от британцев, страны Центральной Европы не намерены покидать Евросоюз. Но они желают, чтобы их голос был услышан, поскольку у них возникает ощущение, что он заглушен государствами-основателями, отмечает автор статьи.

"Мы хотим просто называть вещи своими именами. Мы хотим такого Евросоюза, в котором нас не будут считать плохими европейцами оттого, что мы не в мейнстриме, не в господствующем течении. Мы хотим иметь возможность сохранять свои культурные особенности в Европе, не будучи заклейменными позором. Мы хотим иметь право думать иначе. Мы мечтаем о такой Европе, где альянсы и общие интересы будут основываться на иудео-христианской культуре", - заявляет Юдит Варга.